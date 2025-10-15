Adrian Nica a declarat că nu poate exclude posibilitatea ca anumite firme să fie protejate de unii inspectori fiscali, explicând că instituția a primit semnale clare privind astfel de situații. El a spus că ANAF își monitorizează constant angajații și că a existat surprinderea de a vedea „colegi ridicați de DNA pentru astfel de fapte”.

Președintele a mai precizat că ANAF lucrează la un nou pachet de măsuri pentru a îmbunătăți controlul intern și a preveni corupția. Acestea vor include mecanisme suplimentare de supraveghere a personalului, în special a celor care efectuează inspecții fiscale.

Șeful ANAF a precizat că în prezent se lucrează la un al doilea pachet de reforme interne, care include măsuri suplimentare de monitorizare a personalului și de întărire a controlului intern asupra activităților de inspecție fiscală.

„Nu pot băga mâna în foc pentru așa ceva, pentru că sunt semnale clare în mediul public și noi ne monitorizăm colegii și vedem că se întâmplă asta. Asistăm cu stupoare când vedem unii dintre colegii noștri ridicați de DNA pentru astfel de fapte. Noi în momentul acesta în pachetul 2 de măsuri venim cu o serie de măsuri în sensul de a monitoriza colegii mai bine”, a declarat șeful ANAF, Adrian Nica.

Adrian Nica a prezentat și exemple recente de acțiuni derulate de instituție, menționând că inspectorii ANAF au desfășurat operațiuni în domeniul transportului alternativ și al comerțului online.

„S-au blocat peste 175 de milioane de lei pentru care nu se plătesc taxe”, a spus el, adăugând că activitatea unor site-uri care operează ilegal în Uniunea Europeană este deja monitorizată în colaborare cu alte instituții, precum ANCOM.

Potrivit acestuia, unele platforme de vânzări online își schimbă identitatea la intervale foarte scurte, dar autoritățile reușesc să obțină „rezultate promițătoare” în combaterea evaziunii din mediul digital.

„Au mai fost alte acțiuni ANAF referitor la cumpărăturile online, unde este de notorietate că avem site-uri care își schimbă identitatea la două ore și cel care cumpără vede aceeași interfață. Aceste site-uri, unde românii cumpără plătind taxe, nu se înregistrează în Uniunea Europeană. Nu este o bătălie pierdută, pentru că acțiunile noastre în această zonă, alături de alte autorități ale statului, cum ar fi ANCOM, sunt țintite și reușim să avem rezultate promițătoare”, a adăugat președintele ANAF, Adrian Nica.

Declarațiile vin la scurt timp după ce, pe 3 octombrie, procurorul-șef al DNA, Marius Voineag, a anunțat că instituția a formulat acuzații în ultimii doi ani împotriva a aproximativ 70 de persoane din ANAF și Vamă.

Voineag a remarcat însă că în 2024 doar patru sesizări privind evaziune fiscală cu prejudicii de peste 10 milioane de lei au venit din partea ANAF, un număr considerat „surprinzător de mic”.

Pe 7 octombrie, ANAF a anunțat relocarea a nouă funcționari și înlocuirea a peste 30 de persoane din conducerea Direcției Generale Antifraudă Fiscală. Instituția a explicat că decizia are ca scop îmbunătățirea performanței și reducerea riscurilor de integritate.

„Am dispus monitorizarea tuturor angajaților, în special a celor cu activități esențiale în domeniul controlului fiscal și al colectării, fiind vizate atât eficiența profesională, cât și prevenirea faptelor de corupție și de încălcare a integrității profesionale. Comportamentul profesional etic și performanța sunt obligatorii și nu sunt negociabile”, a declarat Adrian Nicușor Nica.

Conducerea agenției a precizat că funcționarii relocați vor fi monitorizați atent în noile funcții, pentru a evalua eficiența și integritatea activității lor.

Șeful ANAF a subliniat că reformarea instituției și creșterea transparenței în activitatea de control fiscal sunt prioritare. El a spus că eficiența și integritatea angajaților sunt „condiții esențiale” pentru ca administrația fiscală să devină una modernă, corectă și predictibilă.

În ciuda criticilor și a anchetelor în curs, Adrian Nica a transmis că instituția își va continua procesele de reformă internă, concentrându-se pe digitalizare, profesionalizarea personalului și combaterea corupției interne.