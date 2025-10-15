Autoritatea Națională de Administrare Fiscală (ANAF) a demarat o amplă operațiune de verificare a persoanelor care afișează un stil de viață de lux, dar care nu își pot justifica veniturile.

Șeful instituției, Adrian Nicușor Nica, a explicat că acțiunea se desfășoară deja la nivel național și că primele controale vizează 200 de persoane suspectate că dețin bunuri de mare valoare fără o bază fiscală legală.

Nica a declarat că operațiunea face parte dintr-un plan mai amplu de combatere a evaziunii și de creștere a colectării bugetare, subliniind că fiecare leu contează pentru bugetul de stat, în condițiile economice actuale.

El a menționat că, lunar, ANAF a înregistrat creșteri constante ale încasărilor, însă în paralel au fost identificate numeroase cazuri de indivizi care conduc autoturisme de lux, dar nu declară venituri proporționale.

Șeful ANAF a precizat că instituția are deja o primă listă de 200 de persoane, iar acestea ar fi fost îndemnate să vină de bunăvoie la ANAF pentru a-și declara bunurile. Acesta a afirmat că, până săptămâna viitoare, cei vizați ar avea ocazia să își “aducă aminte” și să își depună declarațiile, sugerând că, ulterior, urmează măsuri coercitive.

Nica a insistat asupra faptului că, potrivit Codului Fiscal, dacă o persoană nu poate justifica bunurile raportat la veniturile declarate, ANAF are dreptul să rețină sumele respective.

El a explicat că urmează o nouă etapă a campaniei, prin care inspectorii vor trece la recuperarea bunurilor obținute ilegal. Potrivit lui Nica, în perioada următoare, verificările nu se vor limita la cazuri celebre, cum este cel al președintelui Klaus Iohannis, ci vor viza fiecare cetățean care nu își poate justifica mașinile de lux sau alte bunuri scumpe.

Acesta a transmis un mesaj ferm către cei care afișează opulență fără acoperire fiscală, precizând că autoritatea nu va mai tolera astfel de comportamente și că fiecare persoană suspectată ar trebui să se gândească bine înainte de a continua să trăiască peste posibilitățile declarate.

„Orice leu contează în condițiile astea pentru bugetul statului și noi lună de lună avem o creștere a încasărilor. Pe lângă măsurile întreprinse și prezentate în zona publică, colegii mei lucrează la pasul doi, care înseamnă recuperarea acestor bunuri. Vom veni și în zona publică cu explicații. Vreau să vă asigur că în perioada următoare nu doar domnul Iohannis va fi controlat, ci și fiecare cetățean care nu poate justifica mașina de 100.000 de euro sau Urusul cu care se plimbă prin oraș. Avem cazuri deja în analiză, avem peste 200 de persoane în analiza asta și vă asigur că vom acționa cu celeritate Codul Fiscal prevede foarte clar: dacă nu îți poți justifica bunurile raportat la venituri, ANAF îți poate reține banii. Eu vreau să profit de această ocazie și să transmit un mesaj foarte clar: Nu vom mai tolera astel de comportamente și poate își aduc aminte până săptămâna viitoare și vin la ANAF să-și depună banii. ANAF-ul, indiferent cum îl cheamă, nu va mai tolera acest tip de comportament şi, să citez aici o colegă de-a dumneavoastră, fiecare bombardier din ţara asta să se gândească de trei ori înainte, atunci când se urcă într-o maşină şi nu are venituri, că există posibilitatea ca ANAF să o confişte”, a declarat președintele ANAF, Adrian Nicușor Nica, pentru Antena 3.

În același timp, întrebat dacă garantează pentru integritatea angajaților ANAF, Nica a declarat că nu poate garanta pentru corectitudinea tuturor inspectorilor din subordine. El a admis că există semnale privind cazuri izolate de protejare a unor firme, menționând că instituția a fost martoră la situații în care unii colegi au fost ridicați de Direcția Națională Anticorupție.

Șeful ANAF a afirmat că, deși există controale interne, nu poate „băga mâna în foc” pentru comportamentul fiecărui angajat.

„Nu pot băga mâna în foc (…) pentru așa ceva există anumite semnale, uneori asistăm cu stupoare când vedem colegi ridicați de DNA”, a adăugat Nica.

În paralel cu acțiunile ANAF, autoritățile judiciare continuă investigațiile privind evaziunea fiscală în sectorul transportului alternativ. Procurorii DNA Timișoara au anunțat tot azi, 15 octombrie, că patru administratori de societăți comerciale au fost reținuți pentru 24 de ore, fiind acuzați de evaziune fiscală în formă continuată.

Potrivit anchetatorilor, cei patru ar fi coordonat un mecanism complex de sustragere de la plata taxelor, prin care au ascuns venituri de peste 110 milioane de lei obținute din activități de ride-sharing între anii 2023 și 2025.

Prejudiciul estimat de anchetatori depășește 30 de milioane de lei, reprezentând TVA și impozit pe profit neplătit. Conform DNA, cei implicați ar fi înființat mai multe firme care operau pe platforme de transport alternativ, colaborând cu peste 800 de șoferi. Aceștia erau recrutați cu promisiunea unor câștiguri mai mari, evitând în același timp formalitățile contractelor de muncă.

Procurorii susțin că firmele respective nu aveau angajați proprii și erau înregistrate în județele Timiș și Arad.

După recrutare, șoferii încheiau fie contracte de închiriere a autoturismelor deținute de suspecți, fie contracte de comodat, prin care transmiteau cu titlu gratuit autoturismul lor către societățile comerciale (operatori de transport), care se ocupau de obținerea autorizațiilor de transport de la Autoritatea Rutieră Română (ARR), precum și de înscrierea pe platformele de ride-sharing, mai arată DNA Timișoara.