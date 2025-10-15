Secretarul Apărării al Statelor Unite ale Americii, Pete Hegseth, a avertizat miercuri Rusia că SUA și aliații săi vor face ca Moscova să plătească un preț dacă va continua războiul din Ucraina.

Declarația a fost făcută la o întâlnire a Grupului de Contact pentru Apărarea Ucrainei, unde Hegseth le-a cerut țărilor aliate să cumpere mai multe arme pentru Ucraina. El a spus că, dacă va fi nevoie, „Departamentul de Război al SUA” (numele preferat de președintele Donald Trump pentru Pentagon) este pregătit să acționeze, așa cum doar Statele Unite ale Americii pot face.

Hegseth a mai zis că a venit momentul ca războiul din Ucraina să se încheie, să se oprească pierderile de vieți omenești și să înceapă negocierile de pace.

„Dacă trebuie să facem acest pas, Departamentul de Război al SUA (n.red. – denumirea oficială a Pentagonului recomandată de preşedintele Donald Trump în loc de Departamentul Apărării) este gata să îşi joace rolul aşa cum doar Statele Unite sunt în stare. Acum este momentul să se pună capăt acestui război tragic, să se oprească vărsarea de sânge inutilă şi să se ajungă la masa păcii. Nu este un război început pe timpul preşedintelui Trump, dar se va termina pe timpul lui”, a afirmat oficialul american.

Șeful Pentagonului le-a cerut țărilor din NATO să cumpere mai multe arme americane pentru Ucraina.

La rândul său, secretarul general al NATO, Mark Rutte, a spus că se așteaptă ca în curând să fie anunțate noi investiții în programul PURL — o listă cu nevoile prioritare ale Ucrainei. Acest program a înlocuit sistemul prin care SUA ofereau donații de armament și are deja promisiuni de finanțare de aproximativ două miliarde de dolari.

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, spera ca fondurile să ajungă la 3,5 miliarde de dolari până la sfârșitul lunii octombrie, potrivit Reuters.

Suedia, Estonia și Finlanda au promis deja noi contribuții, însă alte state, precum Franța și Marea Britanie, nu au făcut promisiuni, chiar dacă Hegseth le-a cerut insistent acest lucru.

Pentagonul a pregătit un plan prin care rachetele Tomahawk ar putea fi vândute sau trimise Ucrainei, dar totul depinde de decizia finală a președintelui SUA, Donald Trump.

Specialiștii militari cred că aceste rachete ar putea schimba mult situația războiului deoarece pot lovi ținte importante aflate adânc pe teritoriul Rusiei. Totuși, livrarea lor este complicată pentru că armata ucraineană nu are încă sisteme potrivite pentru a le lansa.

Surse citate de „The New York Times” au dezvăluit că nu se știe câte rachete ar putea fi trimise și nici cum vor fi depozitate sau folosite. În plus, unii oficiali din Pentagon cred că trimiterea acestor rachete ar fi mai mult un gest simbolic, nu o schimbare reală a echilibrului de forțe din război.

Trump încearcă să folosească subiectul livrării rachetelor Tomahawk ca un mijloc de presiune diplomatică. El crede că doar amenințarea cu trimiterea acestor rachete ar putea să-l convingă pe Putin să accepte negocieri de pace.

Între timp, Zelenski se pregătește pentru întâlnirea de vineri cu Trump la Casa Albă. Cei doi vor discuta în principal despre trimiterea rachetelor Tomahawk și a sistemelor antiaeriene Patriot, dar și despre cum pot fi forțate negocieri de pace cu Rusia.

Surse din apropierea Administrației Trump spun că întâlnirea va fi una „sensibilă și decisivă”. Zelenski vrea să sublinieze că Ucraina are mare nevoie de arme cu rază lungă de acțiune pentru a se apăra de atacurile rusești. Trump, care este mai precaut în privința ajutorului militar pentru Ucraina, consideră că diplomația trebuie să fie pe primul loc, dar nu exclude acțiuni de descurajare dacă Rusia refuză dialogul.

Rachetele Tomahawk pot lovi ținte aflate la peste 1.000 de kilometri și pot fi lansate de pe nave sau de pe uscat, fiind unele dintre cele mai flexibile arme americane.