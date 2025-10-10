Rusia intenționează să-și consolideze sistemele de apărare aeriană ca reacție la posibilele livrări de rachete americane Tomahawk către Ucraina, potrivit Interfax, TV Dozhd și Jerusalem Post.

Declarațiile au fost făcute de președintele rus Vladimir Putin, care a fost întrebat dacă Moscova pregătește un răspuns la eventualele transferuri de armament american către Kiev, în special la rachetele de tip Tomahawk.

Liderul de la Kremlin a explicat că reacția Rusiei va fi întărirea sistemului său de apărare aeriană și a menționat că țara testează deja noi arme.

Putin a precizat că Federația Rusă dispune de arme noi, care nu includ rachetele balistice Oreșnik, și a avertizat că, dacă Ucraina va utiliza rachetele Tomahawk împotriva țintelor ruse, acest lucru ar putea afecta grav relațiile dintre Moscova și Washington. El a subliniat că o astfel de acțiune ar deteriora inevitabil legăturile ruso-americane și ar genera o escaladare a tensiunilor dintre cele două puteri.

„Dacă aceste rachete vor fi utilizate împotriva noastră, va afecta inevitabil relațiile ruso-americane”, a afirmat clar Vladimir Putin.

În paralel, la sfârșitul lunii septembrie, publicația The Telegraph relatase că președintele ucrainean Volodimir Zelenski ar fi cerut Statelor Unite rachete de croazieră Tomahawk în cadrul unei întrevederi cu ușile închise cu președintele american Donald Trump, desfășurate la New York.

Ulterior, Zelenski confirmase că a discutat cu Trump despre posibilitatea furnizării unor sisteme de rachete cu rază lungă de acțiune și precizase că o solicitare oficială, însoțită de detalii tehnice și ilustrații, fusese deja transmisă Casei Albe.

Putin a mai afirmat că Rusia și Statele Unite continuă să respecte „acordurile din Alaska” și și-a exprimat compasiunea față de Donald Trump pentru faptul că acesta nu a primit Premiul Nobel pentru Pace.

Liderul rus a declarat că îl consideră pe Trump sincer în dorința sa de a găsi o soluție la conflictul din Ucraina și a apreciat că acesta depune eforturi pentru rezolvarea unor crize internaționale vechi de decenii.

„Credibilitatea comitetului Nobel a fost în mare parte pierdută. Au existat cazuri în care comitetul Nobel a acordat premiul unor persoane care nu au făcut nimic pentru pace. Acest lucru a afectat prestigiul premiului. (Trump) face într-adevăr multe pentru a rezolva crize care durează de ani, în unele cazuri de zeci de ani. El urmărește sincer pacea (în Ucraina) Dacă Donald reușește să realizeze tot ceea ce își propune, tot ceea ce a discutat și încearcă să facă, va fi un moment istoric”, a afirmat Vladimir Putin, aducând aminte și despre eforturile lui Trump privind Orientul Mijlociu.

Președintele rus a mai susținut că Rusia va dezvălui în curând noile sale arme, adăugând că amenințările președintelui ucrainean Volodimir Zelenski privind posibilitatea de a lovi Kremlinul cu rachete Tomahawk reprezintă, în opinia sa, o formă de șantaj și de bravură politică.

„Rusia va dezvălui în curând noile sale arme. În ceea ce privește amenințările lui Volodimir Zelenski, de a lovi Kremlinul cu rachete Tomahawk, acestea nu sunt doar șantaj, ci și o formă de a se da mare”, a afirmat Putin.

De asemenea, Vladimir Putin a declarat că Moscova se află deja într-o cursă a înarmării nucleare cu marile puteri mondiale, inclusiv Statele Unite, și a susținut că Rusia are cele mai mari capacități de descurajare nucleară din lume.

Întrebat dacă țara sa ar fi pregătită să testeze o armă nucleară în cazul în care SUA ar face acest lucru, el a explicat că unele state analizează o astfel de posibilitate și că Rusia ar fi gata să urmeze exemplul.

Totodată, a subliniat că Moscova dezvoltă noi arme de descurajare și că, dacă Statele Unite nu ar dori să prelungească tratatul-cheie privind controlul armamentului, acest fapt nu ar reprezenta o problemă critică pentru Federația Rusă.