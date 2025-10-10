„Gașca de la Drept” urmărește șapte studenți dintr-o facultate de drept, uniți de prietenie și de ambiția de a-și construi viitorul. Totul se schimbă când Gabi (Tudor Cucu-Dumitrescu) află că are o fiică grav bolnavă.

Colegii săi decid să-i fie alături, dar ajutorul lor scoate la iveală tensiuni, invidii și dileme morale. Filmul alternează momentele dramatice cu situații pline de umor și surprinde cu onestitate energia, vulnerabilitatea și solidaritatea unei generații care încearcă să-și păstreze umanitatea într-o lume condusă de alte valori.

„Am vrut să aduc pe ecran generația de astăzi, cu bucuriile și greutățile ei, cu legăturile care rămân. «Gașca de la Drept» nu e nostalgie, ci o oglindă sinceră pentru tinerii care se formează între idealuri și realitate”, mărturisește regizoarea Mihaela Aniței.

Inspirat din volumul „Gașca de la Drept. O poveste din vremea studenției” semnat de prof. univ. dr. Mihai Adrian Hotca, producția aduce pe marele ecran o perspectivă atemporală asupra prieteniei și a curajului de a te implica.

Filmul pune în prim-plan noua generație de actori, cu Tudor Cucu-Dumitrescu în rolul principal, nominalizat la Premiile GOPO pentru „cel mai bun actor într-un rol secundar” (Mikado / Marocco) și laureat al Premiului UNITER pentru „cel mai bun actor în rol principal”.

„Am intrat în rolul lui Gabi cu inima deschisă. Filmul ăsta e despre omenie, despre cum prietenia poate fi cel mai puternic sprijin, chiar și când viața te provoacă de tot”, spune Tudor Cucu-Dumitrescu.

Din „gașcă” fac parte și Ileana Puiu (Ema), Cezara Petredeanu (Ana), Maruca Băiașu (Teo), Vlad Brumaru (Tedy), Theodor Șoptelea (Simion) și Ionuț (Daniel) Ionescu (George), iar Adrian Titieni, Daniela Nane și Andi Vasluianu completează distribuția cu apariții speciale.

Scris de Emanuel Pîrvu și regizat de Mihaela Aniței, „Gașca de la Drept” este o producție Asertiv Film și Idea Film, distribuită de Ro Image 2000. Spectatorii îl pot găsi, începând de vineri, 10 octombrie, în cinematografele din toată țara, din principalele rețele – Cinema City România, Cineplex, Happy Cinema, Cinema One, Hollywood Multiplex, Movieplex, Cinemax și Cinema Palace.