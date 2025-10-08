”Dinți de lapte”

Tăcută, timidă și introvertită, Maria este cea mai mică dintre cele două surori din familia Lucaciu.

La 10 ani, ajunge să lupte singură cu urmările terifiante ale unei tragedii (dispariția surorii mai mari) și să depășească două dimensiuni de coșmar: realitatea, în care este confuză, ignorată și lăsată singură, și spațiul viselor, în care viziunile întunecate încep să preia controlul asupra vieții ei.

”Pădurea este a mea”

O poveste plină de umor care lasă loc și pentru reflecții asupra valorilor și moralei într-o societate în schimbare.

”Falcon Express”

Câteva animale de companie prinse într-un tren trebuie să contracareze planurile lui Hans, un bursuc care-și caută răzbunarea. În timp ce un accident catastrofal pare inevitabil, animalele se pot baza doar pe Falcon, un raton viclean și plin de inventiv, gata să facă orice pentru a le salva.

”Pădurea de molizi”

Un secret îngropat sub o pădure. Un masacru șters din cărțile de istorie. 2000 de oameni care au vrut să fie liberi.

Inspirat din tragedia reală de la Fântâna Albă din 1941, filmul dezvăluie povestea unei generații condamnate la tăcere și a unei iubiri frânte de deportări și exil.

Imagini rare, amintiri și mărturii cutremurătoare, într-un thriller emoționant despre memorie, identitate și supraviețuire.

”Tron: Ares”

Un program extrem de sofisticat, Ares, este trimis din lumea digitală în lumea reală într-o misiune periculoasă.

”Charlie și puiul de cangur”

După ce este concediat de rețeaua TV și părăsit de fani, vedeta TV Chris Masterman pleacă din aglomeratul Sydney pentru a se pierde în imensitatea pustiului australian. Dar nu departe de Alice Springs (Mparntwe), lovește din greșeală și omoară un cangur, descoperind însă un pui viu în marsupiul acesteia.

În căutare de ajutor, învelește puiul în vestă și pornește pe jos spre cel mai apropiat orășel.O întâlnește pe Charlie, o fetiță de 12 ani, tăcută dar hotărâtă, încă marcată de moartea tatălui.

Ea își disprețuiește mama, Rosie, pentru mutarea în noul oraș – Silver Gum – dar găsește alinare fugind pe câmpurile deschise, încercând să țină pasul cu cangurii roșii uriași care trec în zori și la apus.

Timpul petrecut cu cangurii o face să simtă că e mai aproape de tatăl ei.Cum Chris se purtase ca o vedetă răsfățată când trecuse prin Silver Gum, nimeni nu vrea să îl ajute acum pe el sau pe puiul de cangur orfan.

Rămas captiv în Silver Gum, singura lui aliată devine Charlie, care îl convinge să aibă grijă de pui… oferindu-i adăpost în șopronul bunicilor ei.Charlie îl învață pe Chris cum să aibă grijă de micul cangur, acum botezat Liz.

Și pe măsură ce zilele devin săptămâni, Chris ajunge să se atașeze de noul său coleg săltăreț. Când se află prin oraș că un străin crește pui orfani de cangur, „familia” lui Chris se mărește. Pe lângă micuța Liz, apar încă trei pui și un cangur adolescent uriaș, Roger, care îi răsplătește bunătatea bătându-l ori de câte ori are ocazia.

E greu să fii “părinte” uneori…Pe măsură ce Chris și Charlie se implică tot mai mult în viața comunității, surprinzător, micul orășel prăfuit pe care îl detestau amândoi la început începe să li se pară acasă.

Munca lui Chris cu puii de cangur atrage atât de multă atenție pe rețelele sociale încât chiar rețeaua care l-a concediat îi bate la ușă (sau mai bine zis, la șopron), aducând cu ea promisiunea faimei și a averii. Chris este nevoit să aleagă între vechea viață din oraș și noua viață din pustiul australian.

”După apocalipsă”

După ce o erupție solară masivă distruge emisfera estică a Pământului, un vânător de comori înarmat se aventurează în Europa pentru a descoperi râvnita Mona Lisa, doar pentru a afla că lumea are nevoie de un erou mai mult decât de o pictură.

”Vecina”

Viața unor vecini de bloc e dată peste cap în momentul în care o domnișoară de 55 de ani (Doina) se mută lângă ei. Doina e o procesomană maniacă ce pretinde liniște totală în bloc.

Lucrurile se precipită în momentul în care vecinii contraatacă.

”Avatar: Calea apelor” (Re-Release)

Situat la mai bine de un deceniu după evenimentele din primul film, „Avatar: Calea apei” începe să spună povestea familiei Sully (Jake, Neytiri și copiii lor), necazurile care îi urmăresc, lucrurile pe care sunt dispuși să le facă pentru a se proteja reciproc, bătăliile pe care le duc pentru a rămâne în viață și tragediile pe care le îndură.

”Casa de păpuși a lui Gabby”

Călătoria tinerei Gabby și a bunicii sale, Gigi, ia o întorsătură neașteptată după ce prețioasa casă de păpuși a fetei ajunge la excentrica doamnă cu pisici Vera. Gabby pornește într-o aventură pentru a reuni pisicile și a-și recupera iubita casă de păpuși înainte de a fi prea târziu.

”Eu, tu și cel din mintea noastră”

O poveste care cufundă publicul în mințile lui Piero și Lara, unde ego-urile lor se ciocnesc. Sunt dezvăluite gândurile ascunse și conflictele interne care ne influențează alegerile.

”Necunoscuții capitolul 2”

Porniți spre luna de miere, doi tineri proaspăt căsătoriți sunt forțați să se refugieze într-un Airbnb izolat după ce mașina îi lasă în drum. La căderea nopții, trei necunoscuți mascați încep să îi terorizeze fără un motiv aparent.

”O luptă după alta”

Când inamicul lor iese din nou la lumină după 16 ani, un grup de foști revoluționari strânge rândurile pentru a o salva pe fiica unuia dintre ei.

Pe lângă Leonardo DiCaprio în rol principal, laureați cu premiile Oscar și BAFTA Benicio del Toro și Sean Penn fac parte din distribuția filmului împreună cu Regina Hall, Teyana Taylor și Chase Infiniti, precum și Wood Harris și Alana Haim.

Anderson regizează după un scenariu propriu și este producătorul filmului alături de Adam Somner și Sara Murphy, în timp ce Will Wiske este producător executiv.

”Regatul”

Lesia, o adolescentă, este dusă de un bărbat la o vilă unde se ascund tatăl ei fugar și oamenii lui. Un conflict armat izbucnește, ducând la moarte și la o urmărire în urma cărora legătura dintre tată și fiică se strânge.

”Adio, ticălosule!”

Povestea unui tânăr care este nevoit să organizeze funeraliile inamicului său din copilărie.

”Albastru infinit”

Într-un viitor apropiat, în Brazilia, Guvernul impune relocarea persoanelor în vârstă în colonii îndepărtate – un mod de a stimula productivitatea economică și de a exclude generațiile trecute din sfera activă a societății.

Tereza, o femeie de 77 de ani dintr-un sat din Amazon, refuză destinul impus de societate.

Când pragul de vârstă pentru relocare este redus, iar ea este anunțată că trebuie să părăsească casa, decide să fugă, pornind într-o călătorie prin Amazon pentru a-și îndeplini un vis: acela de a zbura pentru prima data cu un avion.

”Dragoste fără cuvinte”

Alexia, o tânără artistă surdă, primeste o promovare la job si viata i se schimbă radical.

Il cunoaste pe Mihai, fiul șefului ei – un „băiat de bani gata” pierdut între petreceri și superficialitate. Între cei doi se naște o atracție neașteptată, însă diferențele dintre ei și prejudecățile celor din jur le pun la încercare relația.

În fundal, tensiunile familiale dintre Mihai, fratele său Sergiu și tatăl lor Adrian ies la suprafață, dezvăluind răni vechi și nevoi nespuse.

Prin iubirea și sensibilitatea Alexiei, Mihai începe să se schimbe, iar familia Maler își regăsește drumul spre reconciliere.

”Legenda ursului alb”

O animație bazată pe unul dintre cele mai îndrăgite basme norvegiene, The Polar Bear Prince este o poveste despre dragoste, lăcomie și curaj, plină de suspans, umor și muzică, plasată în frumoasele peisaje norvegiene.

”O călătorie însemnată, îndrăzneață, încântătoare”

O poveste plină de fantezie despre doi necunoscuți și călătoria incredibilă care îi leagă.

”Regele”

Povestea unui tânăr și promițător fotbalist care își începe antrenamentele într-un complex izolat sub ghidarea mai vârstnicului fundaș al echipei.

”Situationship: Combinații, nu relații”

Trei prietene, de aproximativ 28 de ani, își propun să-și găsească parteneri pentru a nu participa singure la reuniunea de 10 ani de la terminarea liceului.

Pe drumul lor, acestea întâlnesc un bărbat cu viziuni tradiționaliste (Matei Dima), transformând povestea într-o confruntare plină de provocări între feminism și misoginie.

Într-o lume în care un simplu comentariu online poate schimba destine, cele două tabere se luptă fără ca vreuna să iasă învingătoare.

”Aventura tenișilor”

După ce se rătăcește prin marele New York, un designer de adidași trebuie să găsească resursele pentru a-și salva sora și a se întoarce la proprietarul său de drept.

”Demon Slayer Infinity Castle”

Echipa ucigașilor de demoni este atrasă în Castelul Infinitului, unde Tanjiro, Nezuko și Hashira se confruntă cu demoni terifianți de rang superior într-o luptă disperată, în timp ce lupta finală împotriva lui Muzan Kibutsuji începe.

”Etiologie unei crime”

Două cupluri, medici, arhitecți, educați, un standing minunat, culți, prosperi, oameni care iau decizi pentru alții în probleme decisive zilnic, prieteni foarte apropiați, o lume perfectă, aproape paradisiacă. Normalul coexistă cu patologicul. Cineva vrea mai mult. Pasiunea răvășește!

Uneori drumul pană la crimă e foarte simplu, doar un pas. Aproape inexplicabil pentru mulți. O privire lucidă asupra unei lumi, o clasă peste medie, cu o existență aparent reușită și fericită!

”Marșul cel lung”

Adaptarea mult așteptată a primului roman scris de maestrul povestitor Stephen King și regizat de Francis Lawrence, vizionarul din spatele seriei Jocurile foamei (Sfidarea, Revolta – Partea I și II, Balada șerpilor și a păsărilor cântătoare), noul film Marșul cel lung este un thriller intens, tulburător și emoționant, care provoacă publicul să se confrunte cu o întrebare obsedantă: Cât de departe poți să mergi?

”Legenda lui Maracuda”

Fiul căpeteniei Marakud ar trebui să devină un războinic, însă nu se descurcă deloc la vânătoare și își dezamăgește tatăl.

Marakuda pleacă singur în pădure unde întâlnește pasărea sacră Tink, care îl înzestrează cu puterea de-a înțelege limbajul animalelor și al păsărilor.

Marakuda și Tink se întorc acasă cu onoruri. Băiatul nu știe că, potrivit tradiției, pasărea sacră trebuie sacrificată pentru prosperitatea tribului.

”Trăind printre demoni: Ultima spovedanie”

Vera Farmiga și Patrick Wilson revin pentru ultima dată în rolurile celebrilor specialiști ai paranormalului Ed și Lorraine Warren cu un caz impactant și extrem de întunecat.

Farmiga și Wilson joacă alături de Mia Tomlinson și Ben Hardy, în rolurile fiicei Judy Warren și a iubitului ei, Tony Spera, dar și de Steve Coulter în rolul părintelui Gordon.

Distribuția este completată de Rebecca Calder, Elliot Cowan, Kíla Lord Cassidy, Beau Gadsdon, John Brotherton și Shannon Kook.

”Ștrumfii: Filmul”

Când Papa Ștrumf este răpit de vrăjitorii răi Razamel și Gargamel, Smurfette îi conduce pe Ștrumfi într-o misiune în lumea reală pentru a-l salva. Cu ajutorul noilor prieteni, ștrumfii trebuie să descopere ce le definește destinul pentru a salva universul.

”Elio”

Elio nu este cel mai adaptat băiețel, dar lucrurile chiar o iau razna când ia contact cu extratereștrii care îl iau de pe Pământ. Băiatul devine fără să vrea reprezentantul planetei.

În acest timp, mama lui, Olga, lucrează la un proiect secret de decodare a mesajelor extraterestre.

”Cursa”

Cele mai spectaculoase mașini, cele mai complexe cascadorii, cele mai mari mize și cei mai mulți cai putere fac din filmul „Cursa” cea mai îndrăzneață producție cinematografică din ultimii ani din România.

Bulevardele din București vor deveni piste periculoase, nopțile calde vor răsuna sub pedala de accelerație, iar adrenalina întrecerilor va fi asigurată de supermașini unicat.

Bolizii și cursele de stradă vor fi completate de o distribuție efervescentă cu Denis Hanganu, Codin Maticiuc şi Ştefania în rolurile principale, plus o echipă de cascadori și șoferi profesioniști.

Filmările s-au încheiat deja, iar premiera super-producției va avea loc în exclusivitate pe marile ecrane din România pe 24 octombrie 2025.

”Disney Junior în cinema 2D”

Disney Junior în Cinema introduce copiii preșcolari în lumea cinematografică, într-un mod jucăuș și adaptat nevoilor lor.

Proiecția specială include episoade cu personajele preferate ale celor mici, de la Disney Junior: Păienjenelul Marvel și prietenii lui uimitori, Disney Junior Ariel și Blue.

Între episoade, Mickey Mouse va fi gazda celor mici pe marele ecran și îi va invita să cânte, danseze, să rezolve activități distractive și să se joace.

”Jaful secolului”

Ginel și Natalia pleacă la muncă în Țările de Jos. Acolo se reîntâlnesc cu consătenii lor Iță și Adrian, baieți de baieți care trăiesc din ce câștigă iubitele lor și din mici șmenuri.

Când Natalia e agresată într-un club, Iță îl convinge pe Ginel că sunt în dreptul lor să se răzbune.

Sătui să fie tratați drept cetățeni de mâna a doua, cei trei pun la cale o lovitură.

În mai puțin de două minute, sustrag tablouri în valoare de peste 20 de milioane de euro. Mai departe însă lucrurile se complică. Inspirat de o poveste adevarată.

”DEPECHE MODE: M”

DEPECHE MODE: M este o călătorie cinematografică în inima relației culturii mexicane cu moartea, încadrată de spectacolele iconice ale trupei Depeche Mode din timpul turneului Memento Mori, din 2023.

Conceput și regizat de cineastul mexican premiat Fernando Frías, filmul surprinde cele trei concerte sold-out ale trupei, din Ciudad de México, la care au participat peste 200.000 de fani, îmbinând filmări din concert cu interludii interpretative și materiale de arhivă.

DEPECHE MODE: M celebrează influența globală a trupei, explorând totodată legătura profundă dintre muzică, mortalitate și tradiția mexicană — o intersecție sacră în care durerea, amintirile, bucuria și dansul se topesc unele în altele, estompându-se într-un tot uman profund și frumos.

”G-DRAGON 2025 WORLD TOUR UBERMENSCH”

”Smashing Machine”

Dwayne „The Rock” Johnson îl interpretează pe fostul campion MMA/UFC Mark Kerr, cunoscut și ca „The Smashing Machine”, într-o poveste bazată pe evenimente reale din viața lui Kerr. Filmul prezintă ascensiunea sa în lumea MMA, care a fost din păcate deraiată de dependența sa de opioide.

”League of Legends Worlds25”

”Gașca de la drept”

Gașca de la Drept este o poveste despre 7 studenți care se confruntă cu diverse situații limită, fiind nevoiți să le facă față împreună și să găsească soluții.

Unul dintre ei are o fetiță grav bolnavă și ceilalți vor să-l ajute, dar complică și mai mult lucrurile.

Scenele dramatice alternează cu cele amuzante într-o înlănțuire de momente palpitante și imprevizibile, spectatorii având ocazia să „savureze o felie din viața reală” a unor studenți, deoarece amiciția care-i leagă pe cei 7 tineri va fi testată la maximum.

”Mame tinere”

Jeunes Mères este cel mai recent film al fraților Jean-Pierre și Luc Dardenne și urmărește viețile a cinci adolescente – Jessica, Perla, Julie, Ariane și Naïma – care trăiesc într-o casă maternală ce le sprijină în noul lor rol de mame.

Locul devine un refugiu fragil, în care se amestecă solidaritatea, frica, speranța și lupta pentru un viitor mai bun.

”Roofman: Hoțul de pe acoperiș”

Roofman spune povestea spărgătorului evadat Jeffrey Manchester (Channing Tatum), și prezintă perioada petrecută în libertate, în care a evitat capturarea.

”Matineu Samson, cățelul detectiv și misterul coroanei”

Opera Metropolitană. Un loc legendar și renumit. Până în ziua de azi, Carmen deține titlul de cel mai faimos balet din lume.

Nu este greu de imaginat că, odată ca niciodată, o poveste incredibilă a avut loc la Metropolitan Opera pe fundalul operei Carmen.

Într-o zi, un câine al străzii pe nume Samson, în încercarea sa de a se ascunde de hingheri, se refugiază la… Opera Metropolitană.Acolo, el o întâlnește pe fermecătoarea Margot. Margot este cățelușa de companie a Anastasiei, prim-balerină a teatrului.

Povestea se complică când tiara-unicat care a aparținut reginei Marii Britanii și pe care Anastasia trebuie să o poarte în actul al patrulea al baletului, este furată din vestiar.

Fără tiară, spectacolul nu mai poate continua și trebuie anulat.

Acum, Margot și Samson trebuie să găsească hoțul, să recupereze tiara și să salveze totul pe muzica marelui Georges Bizet..

”Da”

Israel, după 7 octombrie. Pentru a supraviețui, Y., un muzician de jazz, și Jasmine, soția sa, își vând arta, sufletele și trupurile elitei israeliene.

Cei doi aduc plăcere unei națiuni decadente și insensibile față de suferința din Gaza.

Curând, Y. primește o misiune extrem de importantă: să compună un nou imn național israelian.

O satiră maximalistă, amețitoare, plină de disperare și exuberanță, care critică fără menajamente clasele conducătoare și complacerea artistică.

”Doamne, ce noroc!”

Povestea lui Gabriel (Keanu Reeves), un înger cât se poate de bine intenționat, dar ușor inept, care se amestecă în viețile unui muncitor ambulant și ale unui capitalist plin de bani.

”După vânătoare”

O profesoară universitară ajunge la o răscruce în viața personală și profesională atunci când o elevă vedetă lansează o acuzație împotriva unuia dintre colegii ei, iar un secret din propriul ei trecut amenință să iasă la iveală.

”Micul erou peticit”

Sus, în vârful dealului, deaspra orășelului Grubbers Nubbin, se zărește Castelul Grotteskew. Aici, într-un laborator bizar, cel mai nebun dintre profesorii nebuni aduce (aproape) la viață cea mai recentă creatură monstruoasă… înainte să treacă la următoarea.

După ușă, printre umbre, prima și de mult uitata sa creatură privește. O ființă micuță, Stitch Head este construit din bucăți, petice și piese… o adevărată priveliște.

Micul erou peticit face tot ce îi stă în putere pentru a păstra ordinea la castel și a-și ține ascunși camarazii monștri. Îi e foarte teamă că orice apariție monstruoasă ar putea provoca revolta sătenilor care ar distruge castelul.

Își face datoria cu multă rigurozitate, până într-o zi, când vine în oraș circul condus de Fulbert Freakfinder.

Spectacolul său are mare nevoie de o nouă atracție, iar Stitch Head este exact numărul pe care îl caută. Ecranizare după seria de cărți ale lui Guy Bass, animația “Micul erou peticit” este o altfel de aventură comică de-a lui Frankenstein, pentru toate vârstele.

”Sketch: Desenele prind viață”

Încă afectat de moartea neașteptată a soției sale, un tată singur (Hale) navighează pe un teritoriu necunoscut atunci când desenele întunecate și comice ale fiicei sale încep să prindă viață și să facă ravagii în micul lor oraș.

”Telefonul negru 2”

În timp ce Finn, acum în vârstă de 17 ani, încearcă să-și reia viața după captivitate, sora lui începe să primească apeluri în vise de la telefonul negru și să aibă viziuni tulburătoare cu trei băieți urmăriți într-o tabără de iarnă cunoscută sub numele de Alpine Lake.

”Good boy: Loial până la capăt”

Un câine loial se mută alături de stăpânul său Todd în casa familiei de la țară, însă descoperă că forțe malefice se ascund în întuneric. În timp ce aceste entități stranii încep să-l afecteze pe Todd, este de datoria patrupedului Indy să găsească curajul de a le înfrunta și de a-și proteja cel mai bun prieten.

”Moartea domnului Lăzărecu”

Un bătrân de 63 de ani – domnul Lăzărescu – locuiește într-un apartament de bloc cu cele trei pisici ale sale.

Soția lui a murit, iar fiica sa trăiește în Canada. Simțindu-se rău, bătrânul cheamă salvarea. Până la sosirea acesteia, cere ajutorul vecinilor.

Consultându-l și suspectând un cancer de colon, medicul decide să-l interneze. La spital intervin alte priorități și bătrânul, care e presupus a fi alcoolic, este dus la alt spital, apoi la altul…

Ceea ce părea la început o simplă formalitate – consultarea și supraveghearea unui bătrân care a vomat și se plânge de dureri de cap – se transformă într-un coșmar.

Pe măsură ce înaintează în noapte, paramedicii conduc prin București, încercând să găsească un spital care să le accepte pacientul a cărui stare se deteriorează alarmant.

”Prințesa și Dracula”

Veșnic tânăr și mereu îmbrăcat imaculat, Koschey nu a reușit să găsească o mireasă timp de trei sute de ani. A intimidat, a răpit și a transformat diverse prințese în broaște, dar acest mod de a face curte nu l-a ajutat pe prințul întunericului…

”Springsteen: Eliberează-mă de nicăieri”

Povestea apartiției albumului „Nebraska” din 1982, pe care Bruce Springsteen l-a compus in timp ce înregistra „Born in the USA” cu E Street Band. Filmul este bazat pe cartea lui Warren Zanes.

”Bone Lake: Blestemul din adâncuri”

Vacanța romantică a unui cuplu la o vilă izolată pe malul unui lac ia o întorsătură neașteptată atunci când, dintr-o confuzie stranie, sunt nevoiți să împartă casa cu un alt cuplu misterios și irezistibil.

Ceea ce începe ca o escapadă de vis se transformă rapid într-un coșmar în care sexul, minciunile și manipularea scot la iveală secrete întunecate și declanșează o luptă sângeroasă pentru supraviețuire.

”Chainsaw Man: The Movie: Reze Arc”

Denji este acum „Chainsaw Man”, un băiat cu un suflet hain, și face parte din vânătorii de diavoli ai Diviziei Speciale 4. După o întâlnire cu Makima, femeia visurilor sale, Denji se adăpostește de ploaie. Așa o întâlnește pe Reze, o fată care lucrează la o cafenea.

”Dracula”

Plecând de la legenda celebrului vampir și de la figura lui Vlad Țepeș, filmul propune o suită de povești radical diferite ca stil și formă, de la pulp la avangardă, de la literar la grotesc, de la fantastic la hiperrealist.

”Zooapocalipsa: Cel mai haios sfârșit al lumii”

Un lup și un leu de munte fac echipă când un meteorit aduce pe Pământ un virus care transformă animalele de la grădina zoologică în zombi. Ei își unesc forțele cu alți supraviețuitori pentru a salva grădina zoologică și pentru a-l împiedica pe liderul mutant să continue răspândirea virusului.

”Predator: Ținuturi sălbatice”

Un tânăr Predator izgonit de propriul clan își găsește un aliat neașteptat în căutarea sa a adversarului suprem.

Prețurile pentru bilete depind de mai multe aspecte, precum tipul de film (2D sau 3D), vârstă și categoria locurilor pe care le vrei.

Potrivit celor mai recente prețuri publicate pe site-ul Cinema City pentru cinematograful din Ploiești Shopping City, prețurile sunt următoarele:

Adult

Film 2D

Categoria A – 38 lei

Categoria B – 36 lei

Categorie C – 31 lei

Film 3D

Categoria A – 40 lei

Categoria B – 38 lei

Categorie C – 33 lei

Copil

Film 2D

Categoria A – 32 lei

Categoria B – 30 lei

Categorie C – 25 lei

Film 3D

Categoria A – 34 lei

Categoria B – 32 lei

Categorie C – 27 lei

Pensionar/student

Film 2D

Categoria A – 35 lei

Categoria B – 33 lei

Categorie C – 28 lei

Film 3D

Categoria A – 37 lei

Categoria B – 35 lei

Categorie C – 30lei

Avanpremieră

Film 2D

Categoria A – 40 lei

Categoria B – 38 lei

Categorie C – 33 lei

Film 3D

Categoria A – 42 lei

Categoria B – 40 lei

Categorie C – 35 lei

Conținut alternativ

Film 2D

Categoria A – 42 lei

Categoria B – 40 lei

Categorie C – 35 lei

Film 3D

Categoria A – 44 lei

Categoria B – 42 lei

Categorie C – 37 lei

De menționat este că pentru filmele 3D, pentru cei care nu au ochelari pentru acest film, taxa este de 6 lei/pereche.

Pentru cei care vor să meargă la film marțea, aceștia vor plăti 19,90 lei/bilet pentru un film 2D sau 27,90 lei/bilet pentru un film 3D. Prețul pentru un film 3D marțea pentru cei care cumpără și ochelari este de 27,90 lei/bilet.

Familiile care doresc să vină cu cei mici la film au prețuri diferite, astfel:

Family 2 (2 bilete – 1 adult + 1 copil de până în 10 ani)

Film 2D

Categoria A – 64 lei

Categoria B – 60 lei

Categorie C – 50 lei

Film 3D

Categoria A – 68 lei

Categoria B – 64 lei

Categorie C – 54 lei

Family 3 (3 bilete – maxim 2 adulți + minim un copil de până în 10 ani)

Film 2D

Categoria A – 96 lei

Categoria B – 90 lei

Categorie C – 75 lei

Film 3D

Categoria A – 102 lei

Categoria B – 96 lei

Categorie C – 81 lei

Family 4 (4 bilete – maxim 2 adulți + minim un copil de până în 10 ani)

Film 2D

Categoria A – 128 lei

Categoria B – 120 lei

Categorie C – 100 lei

Film 3D

Categoria A – 136 lei

Categoria B – 128 lei

Categorie C – 108 lei

De menționat este că pentru filmele 3D, pentru cei care nu au ochelari pentru acest film, taxa este de 6 lei/pereche.