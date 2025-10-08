Măsura vine ca răspuns la creșterea semnificativă a cazurilor de fraudă prin folosirea tehnicii de falsificare a identității apelantului, cunoscută sub denumirea de spoofing. Spoofingul este o metodă de falsificare a identității apelantului, prin care este afișat pe ecranul telefonului un număr de telefon care nu aparține persoanei ce efectuează efectiv apelul.

În acest mod, utilizatorii pot fi induși în eroare, crezând că sunt contactați de instituții, companii sau persoane de încredere, atunci când, în realitate, apelul provine din surse frauduloase.

În urma analizelor realizate de ANCOM și a consultărilor desfășurate împreună cu Direcția de Investigații Criminale din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române și principalii furnizori de comunicații electronice, instituția a stabilit blocarea apelurilor provenite din afara României care folosesc în mod neautorizat numere de telefonie fixă din rețelele naționale.

Această decizie are scopul de a reduce incidența cazurilor de spoofing și de a proteja utilizatorii de tentativele de fraudă care pot duce la divulgarea datelor personale sau chiar la pierderi financiare.

ANCOM a precizat că măsura de blocare nu poate fi aplicată în prezent apelurilor care afișează numere de telefonie mobilă, întrucât ar putea afecta utilizarea legitimă a acestora de către cetățenii români aflați în străinătate, care folosesc serviciul de roaming. În aceste condiții, autoritatea analizează în continuare posibilități tehnice care să permită protejarea utilizatorilor fără a le restricționa accesul la servicii de comunicații.

„(…) În contextul creşterii semnificative a cazurilor de utilizare în mod fraudulos a resurselor de numerotaţie, ANCOM a identificat şi a impus o serie de măsuri care să faciliteze reducerea semnificativă a incidenţei cazurilor de CLI spoofing. Astfel, după consultări organizate împreună cu Direcţia de Investigaţii Criminale din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române şi principalii furnizori de comunicaţii electronice, ANCOM a stabilit blocarea apelurilor iniţiate din afara teritoriului României, care afişează în mod fals numere naţionale de telefonie fixă. Această măsură nu poate fi aplicată în prezent pentru numerele de telefonie mobilă întrucât ar putea afecta utilizarea legitimă a numerelor în străinătate în roaming”, a transmis ANCOM într-un comunicat.

Autoritatea îi îndeamnă pe utilizatorii care s-au confruntat cu astfel de situații să informeze imediat furnizorul lor de telefonie, să sesizeze organele de poliție și să contacteze Directoratul Național de Securitate Cibernetică (DNSC).

Pentru a se proteja, utilizatorii sunt sfătuiți să nu se bazeze exclusiv pe numărul afișat, deoarece acesta poate fi falsificat. În situațiile în care un apel pare suspect, este recomandată verificarea provenienței prin închiderea convorbirii și apelarea directă a numărului oficial al instituției sau companiei respective.

ANCOM reamintește importanța protejării datelor personale. Utilizatorii nu trebuie să ofere prin telefon informații precum date de identificare, date bancare, parole sau coduri PIN. De asemenea, este esențială actualizarea constantă a software-ului telefoanelor și a aplicațiilor utilizate.

Cetățenii sunt sfătuiți să nu răspundă apelurilor nesolicitate în care li se cer informații sensibile sau bani și să verifice orice cerere prin intermediul canalelor oficiale de comunicare.

Pentru o protecție suplimentară, ANCOM le recomandă utilizatorilor să se documenteze constant despre noile tipuri de fraude telefonice și online. O sursă de informare actualizată este platforma sigurantaonline.ro, creată în parteneriat între Directoratul Național de Securitate Cibernetică, Poliția Română și Asociația Română a Băncilor (ARB).