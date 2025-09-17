Inspectoratul de Poliție Județean Giurgiu a anunțat că în ultima perioadă au fost raportate tot mai multe cazuri de fraudă în mediul online. Persoane necunoscute creează conturi false pe WhatsApp sau pe alte aplicații de mesagerie, folosind la fotografia de profil imaginea unei persoane reale. Aceasta este asociată unui număr de telefon diferit, astfel încât să pară că identitatea este autentică.

Ulterior, infractorii contactează prieteni sau rude ale persoanei a cărei identitate o folosesc. Sub pretextul unor urgențe, le cer bani și le trimit datele unor conturi bancare pentru transfer. Poliția a explicat că metoda se bazează pe încrederea firească dintre rude și prieteni, ceea ce face ca victimele să fie mai vulnerabile.

„În ultima perioadă, la nivelul Serviciului de Investigaţii Criminale din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Giurgiu au fost semnalate tot mai multe cazuri de fraudă în mediul online, prin care persoane necunoscute creează conturi false pe aplicaţia WhatsApp sau alte aplicaţii de mesagerie. Pentru a părea credibili, escrocii folosesc la fotografia de profil a contului creat fotografia şi numele unei persoane reale, dar acestea sunt asociate unui număr de telefon diferit. Ulterior, de pe acel număr de telefon contactează în scris prieteni sau rude ale persoanei a cărei identitate o pretind şi, sub pretextul unei urgenţe, solicită transferuri de bani către conturi bancare comunicate de ei”, informează, miercuri, reprezentanţii Poliţiei judeţene Giurgiu.

Reprezentanții Poliției le recomandă cetățenilor să fie atenți și să verifice cu grijă identitatea celor care cer bani prin aplicații de mesagerie. Ei au subliniat că discuțiile doar în scris nu sunt suficiente pentru a confirma situația și pot ascunde o tentativă de fraudă.

Poliția îi sfătuiește pe oameni să contacteze direct, prin apel telefonic, numărul real al persoanei care ar solicita bani. O altă variantă este verificarea cu o rudă sau cu o persoană apropiată, pentru a confirma dacă situația pretinsă este reală. Astfel de verificări durează doar câteva minute, dar pot împiedica pierderea unor sume importante de bani.

„Verificaţi identitatea înainte de a trimite banii – nu vă bazaţi pe discuţii purtate în scris, chiar dacă infractorii pretind, folosind motive ce par grave sau credibile, că sunt în imposibilitatea de a comunica prin voce! Contactaţi telefonic numărul care v-a abordat sau sunaţi direct pe numărul real al persoanei – număr pe care îl cunoşteaţi dinainte, sau contactaţi o persoană apropiată acesteia pentru a verifica situaţia pretinsă – aceste verificări durează maxim 2-3 minute şi vă pot ajuta să preveniţi să deveniţi victime şi să pierdeţi sume de bani. Nu transferaţi bani către conturi comunicate prin aplicaţii de mesagerie, fără o confirmare suplimentară din partea persoanei, după o comunicare directă”, sunt recomandările Poliţiei.

Autoritățile avertizează că expresii precum „trimite repede” sau „nu spune nimănui” sunt indicii clare că este vorba despre o fraudă. Totodată, oamenii sunt îndemnați să nu trimită fotografii sau date personale necunoscuților, pentru că acestea pot fi folosite ulterior la crearea de conturi false.