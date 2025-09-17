Începând cu 1 octombrie, toți angajații și angajatorii din România ar fi trebuit să treacă de la Revisal la Reges Online. Din moment ce noul sistem nu este gata, Guvernul Bolojan va amâna această trecere până pe 31 decembrie 2025. Măsura ar putea fi aprobată joi, 18 septembrie, în ședința de guvern. Ministerul Muncii a pregătit deja o Hotărâre și o va trimite în ședința de guvern.

Ordinul care stabilește cum se folosește Reges Online a fost publicat în Monitorul Oficial în luna mai. Documentul spune că următorii angajatori trebuie să completeze și să-l folosească pentru toate informațiile legate de contractele de muncă (încheiere, modificare, suspendare sau încetare):

Persoanele fizice sau firmele private.

Instituțiile și autoritățile publice sau alte entități care au angajați cu contract individual de muncă.

Misiunile diplomatice, consulatele, institutele culturale, reprezentanțele comerciale și organizațiile internaționale din România – pentru angajații locali cu cetățenie română sau străini care au drept de muncă în România.

Reges Online este accesibil direct din browser, fără să instalezi nimic. Permite gestionarea centralizată a datelor despre angajați și contracte de muncă, cu actualizări automate. Funcții principale:

Administrarea contractelor: adăugare, modificare, suspendare, încetare.

Acces sigur prin certificat digital sau ROeID.

Interfață simplă și ușor de folosit.

Actualizare automată, mereu cu cea mai nouă versiune.

Arhivă electronică: vezi rapid istoricul contractelor și documentele.

Raportare în timp real.

Căutare și filtrare avansată a datelor despre angajați și contracte.

API securizat pentru integrare cu alte sisteme HR sau aplicații interne, pentru transmiterea și sincronizarea automată a datelor.

Avocatul specializat în fiscalitate Gabriel Biriș a precizat că vechiul sistem REVISAL, baza de date în care se înregistrau contractele de muncă și modificările lor, a fost transformat în REGES ONLINE, iar înregistrările din Revisal au fost preluate în Reges Online. El a explicat că, anterior, fiecare organizație avea o persoană împuternicită să facă aceste înregistrări conform legii în Revisal, dar acum este nevoie să se meargă la notar pentru a semna procuri pentru aceleași persoane împuternicite, ceea ce implică timp și costuri. La nivel național, estimează că este vorba de aproximativ 500.000–600.000 de procuri.