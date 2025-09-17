Înalta Curte de Casație și Justiție a dispus miercuri, 17 septembrie, suspendarea executării pedepsei de 6 ani de închisoare primite de Lucian Duță, fost președinte al Casei Naționale de Asigurări de Sănătate (CNAS).

Decizia a fost luată de judecătoarea Adriana Ispas, care a admis în principiu cererea de recurs în casație formulată de fostul oficial împotriva hotărârii definitive din 25 iulie 2022 a Curții de Apel București. În urma acestei decizii, Duță va fi eliberat din penitenciar și va aștepta în libertate soluționarea căii extraordinare de atac.

Măsura vine după ce fostul șef al CNAS s-a aflat în detenție timp de mai bine de doi ani, fiind condamnat pentru luare de mită în valoare de 6,3 milioane de euro. Procurorii DNA l-au trimis în judecată în decembrie 2018, acuzându-l că în perioada 2010–2012, în calitate de președinte al CNAS, ar fi pretins de la reprezentanții a două firme de software un comision de 10% din valoarea fiecărui act adițional sau contract semnat.

În total, ar fi primit 6,3 milioane de euro – 5,5 milioane prin transferuri bancare în conturile unei companii offshore înregistrate în Insulele Antile și 800.000 de euro în numerar. DNA susține că aceste sume au fost oferite în legătură cu derularea contractului pentru realizarea sistemului informatic unic integrat al asigurărilor de sănătate, precum și a acordului-cadru privind furnizarea soluției informatice pentru implementarea Cardului Național de Asigurări de Sănătate și interconectarea acestuia cu SIUI.

Pe perioada suspendării executării pedepsei, Duță trebuie să respecte mai multe obligații impuse de Înalta Curte: să se prezinte la fiecare termen de judecată, să informeze instanța despre orice schimbare de domiciliu, să se prezinte periodic la organul de poliție desemnat să îl supravegheze și să nu părăsească România fără aprobarea prealabilă a instanței.

Următorul termen de judecată a fost stabilit pentru 29 octombrie 2025, cu citarea inculpatului și asigurarea apărării.

Dosarul lui Lucian Duță este unul cu un parcurs juridic complicat. Cele două judecătoare de la Curtea de Apel București care au pronunțat condamnarea – Daniela Panioglu și Alina Nadia Guluțanu – au fost excluse din magistratură de către CSM în decembrie 2022. Consiliul a decis excluderea lor pe motiv că au dezvăluit, în motivarea sentinței de condamnare, informații despre doi procurori de la Parchetul Curții de Apel Constanța care ar fi încercat să îl ajute pe Duță să scape de acuzații.

Ulterior, Înalta Curte a anulat decizia de excludere a celor două judecătoare, însă condamnarea pronunțată de acestea a rămas în vigoare până la admiterea recursului în casație.

Prin această decizie, instanța supremă reia analiza pe fond a cauzei, urmând ca în toamnă să stabilească dacă condamnarea din 2022 se menține sau dacă va fi desființată și dosarul rejudecat. Situația este urmărită atent de mediul juridic și de opinia publică, întrucât decizia ar putea crea un precedent important în materia controlului hotărârilor definitive prin căi extraordinare de atac.