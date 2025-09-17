Scapă Călin Georgescu nevinovat? Jurnalista Sorina Matei atrage atenția asupra unei gafe uriașe pe care ar fi făcut-o Parchetul General și ÎCCJ (Înalta Curte de Casație și Justiție) în dosarul în care fostul candidat la prezidențiale este acuzat de tentativă de lovitură de stat.

O eroare juridică de proporții riscă să arunce în aer dosarul Georgescu/Potra, a avertizat jurnalista Sorina Matei într-o analiză detaliată. Potrivit acesteia, Parchetul General, cu sprijinul Înaltei Curți de Casație și Justiție (ÎCCJ), ar fi dispus interceptarea timp de aproape șase luni a judecătoarei Adriana Stoicescu de la Curtea de Apel Timișoara, deși presupusa faptă pentru care aceasta a fost vizată era deja prescrisă.

În rechizitoriul semnat de procurorul Marius Iacob se consemnează că, în ianuarie 2025, magistratei i s-a deschis un dosar pentru o presupusă favorizare a făptuitorului Georgescu. Suspiciunea s-ar fi bazat pe faptul că, în cursul anului 2019, acesta i-ar fi propus funcția de ministru al Justiției, ofertă pe care Stoicescu ar fi refuzat-o.

Jurnalista a subliniat că simpla întâlnire și refuzul unei propuneri nu reprezintă o infracțiune, iar dosarul ar fi fost folosit doar ca pretext pentru a atrage competența anchetei de la DIICOT la Parchetul General.

Cu toate acestea, la cererea procurorilor, ÎCCJ a emis nu mai puțin de patru autorizații de supraveghere:

prima, între 15 ianuarie și 13 februarie 2025,

a doua, între 5 martie și 3 aprilie 2025,

a treia, între 3 aprilie și 3 mai 2025,

iar ultima, o autorizație de urgență valabilă 48 de ore, între 29 și 31 august 2025.

Mandatele au permis interceptări telefonice, filaje și chiar introducerea de aparatură de înregistrare în biroul judecătoarei de la Curtea de Apel Timișoara. În rechizitoriu se mai arată că judecătoarea nu a fost informată niciodată despre supravegherea la care a fost supusă, decizie care ar fi fost luată chiar de procurorul Marius Iacob.

Problema juridică este, potrivit Sorinei Matei, extrem de clară: presupusa faptă de favorizare a făptuitorului fiind comisă în 2019, termenul de prescripție de cinci ani s-a împlinit în 2024. Prin urmare, toate autorizațiile de interceptare emise începând cu ianuarie 2025 sunt nule și lipsite de temei legal. Mai mult, în doctrină se arată că favorizarea nu poate exista înainte de comiterea faptei principale, ci doar simultan sau ulterior acesteia.

Consecințele pentru dosar pot fi devastatoare. Curtea de Apel București ar putea decide înlăturarea întregii secțiuni din dosar referitoare la judecătoarea Stoicescu, inclusiv toate probele obținute în urma interceptărilor. Dacă acest lucru se va întâmpla, nu este exclus ca instanța să concluzioneze că Parchetul General nu a avut nici măcar competența de a instrumenta cazul, ceea ce ar duce la anularea întregului dosar Georgescu/Potra.