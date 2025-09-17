Scapă Călin Georgescu nevinovat? Jurnalista Sorina Matei atrage atenția asupra unei gafe uriașe pe care ar fi făcut-o Parchetul General și ÎCCJ (Înalta Curte de Casație și Justiție) în dosarul în care fostul candidat la prezidențiale este acuzat de tentativă de lovitură de stat.
Întregul dosar al lui Călin Georgescu ar putea fi anulat. Gafă uriașă a Parchetului General și ÎCCJ: interceptări ilegale asupra judecătoarei Stoicescu
O eroare juridică de proporții riscă să arunce în aer dosarul Georgescu/Potra, a avertizat jurnalista Sorina Matei într-o analiză detaliată. Potrivit acesteia, Parchetul General, cu sprijinul Înaltei Curți de Casație și Justiție (ÎCCJ), ar fi dispus interceptarea timp de aproape șase luni a judecătoarei Adriana Stoicescu de la Curtea de Apel Timișoara, deși presupusa faptă pentru care aceasta a fost vizată era deja prescrisă.
În rechizitoriul semnat de procurorul Marius Iacob se consemnează că, în ianuarie 2025, magistratei i s-a deschis un dosar pentru o presupusă favorizare a făptuitorului Georgescu. Suspiciunea s-ar fi bazat pe faptul că, în cursul anului 2019, acesta i-ar fi propus funcția de ministru al Justiției, ofertă pe care Stoicescu ar fi refuzat-o.
Jurnalista a subliniat că simpla întâlnire și refuzul unei propuneri nu reprezintă o infracțiune, iar dosarul ar fi fost folosit doar ca pretext pentru a atrage competența anchetei de la DIICOT la Parchetul General.
Cu toate acestea, la cererea procurorilor, ÎCCJ a emis nu mai puțin de patru autorizații de supraveghere:
- prima, între 15 ianuarie și 13 februarie 2025,
- a doua, între 5 martie și 3 aprilie 2025,
- a treia, între 3 aprilie și 3 mai 2025,
- iar ultima, o autorizație de urgență valabilă 48 de ore, între 29 și 31 august 2025.
Toate autorizațiile de interceptare emise începând cu ianuarie 2025 sunt nule și lipsite de temei legal
Mandatele au permis interceptări telefonice, filaje și chiar introducerea de aparatură de înregistrare în biroul judecătoarei de la Curtea de Apel Timișoara. În rechizitoriu se mai arată că judecătoarea nu a fost informată niciodată despre supravegherea la care a fost supusă, decizie care ar fi fost luată chiar de procurorul Marius Iacob.
Problema juridică este, potrivit Sorinei Matei, extrem de clară: presupusa faptă de favorizare a făptuitorului fiind comisă în 2019, termenul de prescripție de cinci ani s-a împlinit în 2024. Prin urmare, toate autorizațiile de interceptare emise începând cu ianuarie 2025 sunt nule și lipsite de temei legal. Mai mult, în doctrină se arată că favorizarea nu poate exista înainte de comiterea faptei principale, ci doar simultan sau ulterior acesteia.
Consecințele pentru dosar pot fi devastatoare. Curtea de Apel București ar putea decide înlăturarea întregii secțiuni din dosar referitoare la judecătoarea Stoicescu, inclusiv toate probele obținute în urma interceptărilor. Dacă acest lucru se va întâmpla, nu este exclus ca instanța să concluzioneze că Parchetul General nu a avut nici măcar competența de a instrumenta cazul, ceea ce ar duce la anularea întregului dosar Georgescu/Potra.
Postarea integrală a Sorinei Matei
„𝐆𝐚𝐟𝐚̆ 𝐮𝐫𝐢𝐚𝐬̦𝐚̆ 𝐚 𝐏𝐆 𝐬̦𝐢 𝐈̂𝐂𝐂𝐉 𝐢̂𝐧 𝐝𝐨𝐬𝐚𝐫𝐮𝐥 𝐆𝐞𝐨𝐫𝐠𝐞𝐬𝐜𝐮/ 𝐏𝐨𝐭𝐫𝐚: 𝐚 𝐢𝐧𝐭𝐞𝐫𝐜𝐞𝐩𝐭𝐚𝐭-𝐨 𝐢𝐥𝐞𝐠𝐚𝐥 𝐣𝐮𝐦𝐚̆𝐭𝐚𝐭𝐞 𝐝𝐞 𝐚𝐧 𝐩𝐞 𝐣𝐮𝐝𝐞𝐜𝐚̆𝐭𝐨𝐚𝐫𝐞𝐚 𝐒𝐭𝐨𝐢𝐜𝐞𝐬𝐜𝐮 𝐩𝐞 𝐨 𝐩𝐫𝐞𝐬𝐮𝐩𝐮𝐬𝐚̆ 𝐟𝐚𝐩𝐭𝐚̆ 𝐃𝐄𝐉𝐀 𝐩𝐫𝐞𝐬𝐜𝐫𝐢𝐬𝐚̆, 𝐝𝐨𝐚𝐫 𝐩𝐞𝐧𝐭𝐫𝐮 𝐚 𝐩𝐫𝐞𝐥𝐮𝐚 𝐜𝐨𝐦𝐩𝐞𝐭𝐞𝐧𝐭̦𝐚 𝐚𝐧𝐜𝐡𝐞𝐭𝐚̆𝐫𝐢𝐢 𝐝𝐨𝐬𝐚𝐫𝐮𝐥𝐮𝐢 𝐝𝐞 𝐥𝐚 𝐃𝐈𝐈𝐂𝐎𝐓 𝐥𝐚 𝐏𝐚𝐫𝐜𝐡𝐞𝐭𝐮𝐥 𝐆𝐞𝐧𝐞𝐫𝐚𝐥. 𝐏𝐚̆𝐫𝐭̦𝐢 𝐝𝐢𝐧 𝐝𝐨𝐬𝐚𝐫 𝐬𝐚𝐮 𝐜𝐡𝐢𝐚𝐫 𝐭𝐨𝐭 𝐝𝐨𝐬𝐚𝐫𝐮𝐥 𝐬-𝐚𝐫 𝐩𝐮𝐭𝐞𝐚 𝐩𝐫𝐚̆𝐛𝐮𝐬̦𝐢 𝐢̂𝐧 𝐢𝐧𝐬𝐭𝐚𝐧𝐭̦𝐚 𝐝𝐞 𝐣𝐮𝐝𝐞𝐜𝐚𝐭𝐚̆
Situația este destul de simplă din punct de vedere juridic. Marius Iacob, unul dintre procurorii de caz, a scris în rechizitoriu că judecătoarei Adriana Stoicescu de la Curtea de Apel Timișoara i s-a făcut dosar în ianuarie 2025 pe o presupusă faptă de favorizare a făpuitorului (Georgescu) pentru că magistratul s-a întâlnit cu Georgescu în cursul anului 2019, acesta i-a propus funcția de ministru al Justiției iar judecătoarea a refuzat.
Trecând peste faptul că aici nu avem de-a face cu nicio faptă penală, problema rămâne devenind o adevărată bombă în dosar.
Pe 15 ianuarie 2025, la cererea Parchetului General – ÎCCJ autorizează (nelegal) supravegherea judecătoarei Stoicescu – prin interceptări, filaj și introducere de aparatură în biroul de la Curtea de Apel Timișoara prin 4 autorizații prelungite.
- Prima autorizație ÎCCJ este de 30 de zile: din 15 ianuarie 2025 până pe 13 februarie 2025.
- A doua autorizație ÎCCJ este de 30 de zile: din 5 martie 2025 până pe 3 aprilie 2025.
- A treia autorizație ÎCCJ este tot de 30 de zile: din 3 aprilie 2025 până pe 3 mai 2025.
- A patra autorizație ÎCCJ este de 48 de ore/ cazurile de urgență, de flagrant: din 29 august 2025 până pe 31 august 2025
Judecătoarea nu a fost informată că a fost supravegheată, pentru că așa a vrut Iacob, se arată în rechizitoriu
Și iată problema:
- presupusa faptă – rețineți – de favorizare a făptuitorului – fiind săvârșită în cursul anului 2019 – așa cum se scrie negru pe alb în rechizitoriu – are termen de prescripție: 5 ani. Cum 2019 + 5 = 2024, înseamnă că toate autorizațiile emise de ÎCCJ începând cu ianuarie 2025 sunt ilegale!!! Pentru că au fost date pe o presupusă faptă deja prescrisă.
- Doamna judecător mai putea fi interceptată legal – în ianuarie / august 2025 doar dacă în decembrie 2019 s-ar fi întrerupt cursul prescripției. Adică dacă de atunci era făcută suspect. Ceea ce nu s-a întâmplat.
- În doctrină, nu există favorizare în 2019 pentru presupusa sărârșire a unei fapte în 2025. Favorizarea se petrece concomitent sau ulterior săvârșirii faptei, niciodată anterior. Logica și rațiunea funcționează și în drept.
- Consecințe în dosarul Georgescu/ Potra? Toată partea cu judecătoarea Stoicescu, inclusiv autorizațiile ilegale emise de Curtea Supremă ar putea fi înlăturate de Curtea de Apel București.
- Odată picată partea cu judecătoarea – băgată cu mâna în caz doar pentru a atrage competența anchetării dosarului de la DIICOT la Parchetul General – instanța de judecată ar putea decide – nu este exclus – că Parchetul General nici nu a avut competență legală să intrumenteze acest dosar.
„Prostia are talentul de a fi insistentă” – Albert Camus”, a scris Sorina Matei pe pagina sa de Facebook miercuri, 17 septembrie.