Avocatul lui Călin Georgescu, fost candidat la alegerile prezidențiale și câștigător al primului tur, a calificat rechizitoriul întocmit de procurorii de la Parchetul General drept un simulacru și a afirmat că acesta va fi desființat de Justiție.

Potrivit lui Catrinoiu, procesul va continua cu analiza probelor și verificarea legalității actului de sesizare, avocatul subliniind că rechizitoriul nu are temei juridic solid. Dosarul a fost deschis de procurorii parchetului instanței supreme după ce Horațiu Potra și susținătorii săi au fost opriți în trafic, în decembrie 2024, în timp ce se îndreptau spre București.

„Un simulacru de rechizitoriu, care va fi desființat de Justiție, pentru că, să nu uităm, Justiția se înfăptuiește de către Înalta Curte de Casație și Justiție, precum și de către celelalte instanțe judecătorești”, a declarat avocatul la Realitatea Plus.

Călin Georgescu este acuzat de complicitate la tentativă la comiterea unor acțiuni împotriva ordinii constituționale, precum și de comunicare de informații false. Avocatul insistă că Justiția va analiza toate aceste aspecte și că decizia finală va fi luată de instanțele competente, inclusiv de Înalta Curte de Casație și Justiție (ÎCCJ).

Amintim că fostului candidat semnează miercuri, 17 septembrie, pentru controlul judiciar menținut de oamenii legii asupra sa. Susținătorii acestuia s-au strâns deja în fața sediului de poliție, unde așteaptă apariția lui Călin Georgescu.

Mulți au apărut după ce președintele AUR, George Simion, a lansat miercuri o chemare pe Facebook pentru susținătorii și membrii partidului să se adune începând cu ora 10:00 în fața sediului IPJ Ilfov. Scopul apelului este de a-i arăta sprijinul lui Călin Georgescu, aflat în atenția autorităților.

Într-un mesaj video, Simion a criticat lipsa protecției oferite de autorități și a susținut că AUR se confruntă cu persecuții. De asemenea, președintele partidului a îndemnat la mobilizare activă, atât pentru susținerea lui Georgescu, cât și pentru atragerea de noi adepți în rândul membrilor și simpatizanților partidului.

George Simion a făcut apel către colegi, prieteni și toți cei care pot să participe miercuri la ora 10:00 la IPJ Ilfov, subliniind importanța unei prezențe numeroase pentru sprijinul acordat lui Călin Georgescu.

În plus, liderul AUR a încurajat românii din diaspora să se implice, să susțină mișcarea suveranistă și să se alăture partidului pentru a se organiza împotriva celor pe care i-a numit „dictatori”, asigurându-se că aceștia vor fi învinși corect la alegeri.