Sondajul lunar BAROMETRUL Informat.ro – INSCOP Research este realizat de INSCOP Research la cererea platformei de știri Informat.ro, în colaborare cu think-tankul Strategic Thinking Group.

BAROMETRUL Informat.ro – INSCOP Research își propune să aducă în atenția publică teme de interes pentru a stimula conversații naționale despre subiecte diverse și politici publice esențiale pentru prezentul și viitorul României pornind de la opinia românilor în parteneriat cu centre de gândire și instituții academice de prestigiu. Este un demers prin care ne propunem să contribuim la consolidarea democrației prin utilizarea de instrumente științifice și credibile care aduc în prim planul dezbaterii publice vocea cetățenilor.

Metodologie: Datele au fost culese în perioada 1-9 septembrie 2025. Metoda de cercetare: interviu prin intermediul chestionarului. Datele au fost culese prin metoda CATI (interviuri telefonice), volumul eșantionului simplu, stratificat fiind de 1103 de persoane, reprezentativ pe categoriile socio-demografice semnificative (sex, vârstă, ocupație) pentru populația neinstituționalizată a României, cu vârsta de 18 ani și peste. Eroarea maximă admisă a datelor este de ± 2.95%, la un grad de încredere de 95%.

Prezentarea grafică a datelor este disponibilă aici: BAROMETRUL Informat.ro – INSCOP Research – Stagiul militar voluntar

Remus Ștefureac – director INSCOP Research: „Sprijinul populației pentru stagiul militar pe bază de voluntariat este puternic și consistent în timp, trei pătrimi dintre români având o părere bună despre această formă de serviciu militar atât în prezent, cât și în urmă cu zece ani. Segmentarea răspunsurilor pe grupuri de populație dezvăluie opinii relativ omogene, doar în rândul populației cu studii primare înregistrându-se un procent de peste 30% care au o părere proastă despre stagiul militar voluntar. De asemenea, votanții tuturor partidelor declară în proporții foarte mari o părere bună despre stagiul militar voluntar, cu proporții foarte ridicate în cazul votanților PNL și USR. În contextul regional marcat de agresiunea rusă din Ucraina, aceste percepții pot contribui la consolidarea pregătirii și rezilienței populației în raport cu amenințările de securitate concrete.”

Potrivit unui sondaj recent, 74,2% dintre români privesc pozitiv introducerea stagiului militar pe bază de voluntariat în România, în scădere ușoară față de 79,4% înregistrată în iulie 2015. În același timp, 20,7% dintre respondenți au o părere negativă, comparativ cu 15,1% în 2015, iar 5,1% nu au răspuns.

Sprijinul pentru această măsură variază în funcție de afilierea politică: 76% dintre votanții PSD, 94% dintre cei ai PNL, 87% dintre votanții USR și 68% dintre simpatizanții AUR sunt în favoare. Din perspectiva demografică, 76% dintre bărbați și 72% dintre femei susțin stagiul militar voluntar. Analizând vârstele, procentajele favorabile sunt de 76% pentru tinerii sub 30 de ani, 77% pentru cei între 30 și 44 de ani, 67% pentru cei între 45 și 59 de ani și 78% pentru persoanele peste 60 de ani.

Educația și mediul de rezidență influențează de asemenea opinia: 60% dintre cei cu educație primară, 76% dintre cei cu educație medie și 87% dintre cei cu studii superioare sunt de acord cu măsura. În funcție de localitate, 74% dintre bucureșteni, 81% dintre locuitorii orașelor mari (peste 90.000 de locuitori), 80% dintre cei din orașele mici și 68% dintre locuitorii din mediul rural sprijină introducerea stagiului militar voluntar. În ceea ce privește angajarea, 81% dintre cei care lucrează la stat și 75% dintre angajații din sectorul privat sunt favorabili măsurii.

În rândul celor care se opun introducerii stagiului militar voluntar, se regăsesc 21% dintre votanții PSD, 4% dintre votanții PNL, 9% dintre votanții USR și 28% dintre simpatizanții AUR. Din punct de vedere demografic, 20% dintre bărbați și 21% dintre femei sunt împotrivă, la fel ca 22% dintre tinerii sub 30 de ani, 20% dintre cei între 30 și 44 de ani, 26% dintre cei între 45 și 59 de ani și 16% dintre persoanele peste 60 de ani.

Rezultatele în funcție de educație și localitate arată că 33% dintre cei cu studii primare, 19% dintre cei cu studii medii și 10% dintre cei cu studii superioare resping măsura. În mediul urban, 23% dintre bucureșteni, 16% dintre locuitorii orașelor mari și 17% dintre cei din orașele mici sunt împotrivă, iar în rural procentul este de 25%. La nivel profesional, 15% dintre angajații la stat și 21% dintre cei din sectorul privat au o părere negativă despre introducerea stagiului militar pe bază de voluntariat.