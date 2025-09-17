Noul Cod Rutier clasifică contravențiile în funcție de gravitate, de la risc scăzut și mediu, până la risc înalt și comportament antisocial. În această ultimă categorie intră acțiuni precum trecerea pe roșu, folosirea telefonului mobil la volan, ignorarea semnului STOP, conducerea agresivă și nerespectarea priorității.

Categoria de „conducere antisocială” include și abateri considerate ofensatoare sau iresponsabile față de ceilalți participanți la trafic. Exemple specifice sunt parcarea pe locurile persoanelor cu dizabilități sau blocarea accesului acestora, parcarea ilegală pe trotuare sau treceri pentru pietoni, circularea pe banda de urgență fără situație reală de urgență, utilizarea telefonului mobil în timpul condusului și conducerea sub influența alcoolului, conform informațiilor publicate de Keep Talking Greece.

Amenzile pentru aceste încălcări sunt considerabil mai mari decât în trecut. Folosirea telefonului mobil la volan atrage o amendă de 350 de euro și suspendarea permisului pentru 30 de zile, iar recidiva poate duce la 1.000 de euro și suspendare de până la 180 de zile. Nerespectarea semnului STOP se pedepsește cu 350 de euro și suspendarea permisului timp de o lună, iar sancțiunile cresc semnificativ în caz de recidivă sau accident.

Noul Cod Rutier din Grecia aduce și digitalizare extinsă: camerele de supraveghere vor înregistra automat contravențiile, iar amenzile vor fi trimise electronic. Totodată, Grecia implementează un sistem național de punctaj pentru șoferi, similar cu cel din România, pentru a urmări recidiva și istoricul rutier al fiecărui conducător auto.

Unele prevederi, precum noile limite de viteză pentru diferite tipuri de drumuri, vor fi aplicate progresiv până la începutul anului 2026. Pentru șoferii români, amenzile aplicate în Grecia pot fi recunoscute și executate în România, iar suspendarea permisului poate afecta dreptul de a conduce și în alte state UE.

Istoricul rutier influențează și costurile de asigurare, iar sancțiunile primite în Grecia pot crește tarifele RCA sau CASCO. Pentru a evita problemele, șoferii români sunt sfătuiți să se informeze din timp și să adopte un comportament responsabil în trafic, într-un sistem tot mai digitalizat și mai puțin tolerant față de abaterile grave.

Condusul agresiv include acțiuni precum claxoane repetate, flash-uri, intimidarea altor participanți la trafic, schimbări riscante de bandă și depășiri neregulamentare. În România, sancțiunile pentru aceste fapte variază între 800 și 1.000 de lei, iar permisul poate fi suspendat pentru 30 de zile. În primele opt luni ale anului 2025, autoritățile au aplicat 3.324 de sancțiuni pentru condus agresiv, aproape la fel de multe ca pe tot parcursul anului precedent. Creșterea se datorează posibilității de a raporta abaterile prin secțiunea „sesizări abateri rutiere” a platformei MAI.

În Grecia, conducerea agresivă este sancționată odată cu implementarea noului Cod Rutier, iar amenzile încep de la 150 de euro, însoțite de suspendarea permisului pentru 40 de zile. Recidiva este pedepsită mai sever, iar șoferii care încalcă regulile repetat riscă sancțiuni mai mari și suspendări mai lungi.

De asemenea, nefolosirea semnalizării poate atrage o amendă de 10 euro și suspendarea permisului pentru 10 zile, iar luminile de avarie pot fi utilizate doar în situații reale de pericol pentru ceilalți participanți la trafic. Folosirea nejustificată a avariilor se pedepsește cu amendă de 30 de euro și suspendarea permisului pentru 10 zile.