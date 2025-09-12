Guvernul nu a alocat fondurile necesare pentru montarea a 400 de radare fixe pe drumurile naționale și autostrăzile din România, un proiect estimat la 79 de milioane de lei fără TVA. Fără licitație și fără termen clar, sistemul ar putea deveni funcțional abia din 2027, deși viteza rămâne principala cauză a accidentelor grave.

Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) anunțase la începutul anului montarea a 400 de radare fixe pe principalele drumuri și autostrăzi, cu termen de finalizare vara 2025. Implementarea nu a mai început, din cauza lipsei fondurilor.

„CNAIR nu poate demara procedura de achiziție a celor 400 de camere de supraveghere în acest moment, deoarece nu există o sursă concretă de finanțare. Odată ce aceasta va fi stabilită, vom putea lansa licitația și implementarea sistemului”, a declarat purtătorul de cuvânt al CNAIR, Alin Șerbănescu, potrivit ProMotor.

Valoarea proiectului este estimată la 79 de milioane de lei fără TVA. Chiar și după alocarea bugetului, procesul ar putea dura cel puțin un an și jumătate de la lansarea licitației, ceea ce plasează termenul realist de funcționare în 2027.

În prezent, România nu are instalat niciun radar fix. Poliția Rutieră se bazează pe 1.186 de radare mobile: 700 tip pistol montabile pe trepied și restul montate pe autospeciale.

În paralel, sistemul național e-SIGUR, intrat în vigoare în martie 2025, a înregistrat în primele șase luni peste 15.500 de posibile abateri privind viteza. În aceeași perioadă, autoritățile au aplicat aproximativ 350.000 de sancțiuni și au suspendat aproape 33.000 de permise de conducere.

CNAIR anunțase că primele camere vor fi instalate pe autostrăzile București–Pitești, București–Constanța și București–Ploiești, precum și pe drumuri naționale cu risc ridicat de accidente: DN1, DN2, DN6 și DN7.

Radarele urmau să fie integrate în sistemul e-SIGUR și să transmită automat Poliției depășirile de viteză, pentru ca agenții să emită sancțiunile. De asemenea, autoritățile au conceput o hartă interactivă a drumurilor, care arată în timp real accidente, blocaje și incidente.

În același pachet, CNAIR a lansat licitația pentru actualizarea softului de rovinietă, cu termen de implementare 2026. Atunci ar putea fi operaționale și cele 400 de radare fixe, care, împreună cu cele 700 pe trepied și cele 300 mobile, ar completa sistemul de monitorizare a traficului. La acestea se adaugă radarele de pe autospecialele Poliției și un elicopter al Ministerului de Interne echipat cu cameră radar de înaltă performanță.