Conform legislației rutiere în vigoare, adoptarea unei conduite agresive pe drumurile publice este interzisă. Codul Rutier enumeră detaliat comportamentele considerate periculoase.

Astfel, schimbarea repetată de bandă pentru a depăși un șir de vehicule, întoarcerea cu ajutorul frânei de mână sau pornirea prin patinarea excesivă a roților intră în această categorie.

De asemenea, circulația la o distanță extrem de mică față de alt vehicul, fie în față, fie în spate, ori reducerea bruscă a vitezei fără un motiv obiectiv, sunt manevre sancționate ca intimidare.

Tot la capitolul agresivitate sunt incluse folosirea repetată și abuzivă a semnalelor luminoase sau sonore, conducerea unei motociclete sau a unui moped pe o singură roată, mersul cu spatele pentru a intimida alți participanți la trafic, derapajele controlate făcute intenționat și accelerările repetate, menite să deranjeze pietonii ori șoferii din apropiere.

Polițiștii rutieri pot sancționa direct o astfel de abatere, dacă o observă pe drumurile publice. În plus, legea permite ca aceste fapte să fie reclamate și de alți participanți la trafic.

Probele pot fi înregistrări video sau foto surprinse întâmplător, care arată clar manevrele agresive. Sesizările pot fi trimise online, prin platforma pusă la dispoziție de Poliția Rutieră.

Aceasta permite încărcarea rapidă a imaginilor și clipurilor, fiind o modalitate de a sprijini aplicarea legii și de a reduce incidentele de pe șosele.

Adoptarea unei conduite agresive în trafic se pedepsește cu amendă contravențională între 810 și 1.012,5 lei. În plus, șoferii rămân fără permis pentru o perioadă de 30 de zile.

Scopul acestor sancțiuni este de a descuraja comportamentele periculoase și de a îmbunătăți siguranța rutieră. Amenzile sunt însoțite de suspendarea dreptului de a conduce, ceea ce poate crea dificultăți semnificative celor sancționați.

Legea menționează că reducerea bruscă a vitezei sau schimbarea de direcție nu se sancționează dacă au scopul de a evita un accident. În aceste cazuri, manevra este justificată, fiind considerată o măsură de siguranță și nu un act agresiv.

Această distincție este esențială pentru a nu penaliza șoferii care reacționează corect într-o situație de pericol iminent.