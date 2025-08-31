O tânără de 19 ani din Focșani a fost sancționată de poliție după ce a încercat să facă drifturi în parcarea unui supermarket și a lovit trei mașini parcate.

Aceasta a primit amendă pentru conducere agresivă și a rămas fără permis timp de 60 de zile.

Inspectoratul de Poliție Județean Vrancea a transmis că, în noaptea de sâmbătă spre duminică, a fost anunțat prin 112 un accident rutier petrecut în parcarea unui supermarket din Focșani.

Polițiștii Biroului Rutier care s-au deplasat la fața locului au constatat că în incident au fost implicate patru autoturisme, însă nu au existat victime, ci doar pagube materiale.

IPJ Vrancea a precizat că, în urma verificărilor, s-a stabilit că o tânără de 19 ani a încercat să efectueze manevre periculoase, a pierdut controlul direcției și a lovit trei mașini parcate. Testele cu aparatul etilometru au indicat valori negative.

Tânăra a primit o amendă de 1.620 de lei pentru conducere agresivă și i-a fost suspendat permisul de conducere pentru 60 de zile.

IPJ Vrancea a informat că, întrucât unele persoane de la fața locului se manifestau agresiv și exista riscul escaladării violenței, polițiștii, împreună cu jandarmi, au dus trei persoane la sediul poliției pentru audieri și continuarea verificărilor, pentru a stabili întreaga situație și a lua măsurile legale.

La finalizarea cercetărilor, două dintre aceste persoane au fost sancționate contravențional cu câte 1.000 de lei, conform Legii 61/1991, art. 2, pct. 24. Niciuna dintre persoanele implicate nu a avut nevoie de îngrijiri medicale și nu a fost sesizată săvârșirea vreunei infracțiuni până la încheierea activităților

În altă ordine de idei, amintim că sâmbătă seară, polițiștii din București, împreună cu specialiști de la Registrul Auto Român, au verificat șoferii care și-au modificat vehiculele pentru aspect sau performanță. Mașinile au fost echipate cu lumini sau piese neconforme și unele deveniseră excesiv de zgomotoase.

Autoritățile au aplicat amenzi de zeci de mii de lei și au reținut certificate și plăcuțe de înmatriculare. Un șofer și-a pierdut plăcuțele din cauza jantelor neconforme, iar alții au avut probleme legate de suspensie.

Subcomisarul Andra Arsintescu a explicat că Brigada Rutieră București a organizat aceste controale pentru a reduce disconfortul fonic provocat de autovehiculele cu modificări neomologate la sistemul de evacuare.

”Brigada Rutieră București a desfășurat activități de control în trafic în scopul diminuării disconfortului fonic produs de autovehiculele cărora le-au fost efectuate modificări neomologate la sistemul de evacuare”, a declarat aceasta.

Pe o stradă din Sectorul 3, un bărbat s-a răsturnat cu mașina la câteva intersecții distanță. Testarea cu aparatul etilotest a indicat că se afla sub influența alcoolului.

Subcomisarul Andra Arsintescu a precizat că rezultatul testului a fost de 1,16 mg/l alcool pur în aerul expirat și că, în urma verificării bazei de date, s-a constatat că șoferul avea permisul suspendat.

”La testarea conducătorului auto cu aparatul alcooltest, rezultatul indicat fiind de 1,16 mg/l alcool pur în aerul expirat. Totodată, conducătorul autovehiculului a fost verificat în baza de date, iar cu acesta ocazie s-a constatat ca avea dreptul de a conduce anulat”, a spus ea.

Zona era extrem de aglomerată, însă accidentul s-a soldat doar cu pagube materiale. Șoferul a fost sancționat și i s-a întocmit dosar penal.