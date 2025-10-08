Conducătorii auto care iau tratamente împotriva răcelii pot fi sancționați în trafic dacă medicamentele respective conțin substanțe precum pseudoefedrina, efedrina sau codeina. Aceste componente, frecvent întâlnite în pastilele și siropurile pentru gripă și viroze, pot genera rezultate pozitive la testele antidrog efectuate de poliție.

Potrivit specialiștilor, șoferii testați pozitiv în trafic pot rămâne fără permis pentru cel puțin 72 de ore, perioadă în care probele biologice sunt analizate în laborator. În cazurile în care rezultatul inițial este pozitiv, recuperarea permisului poate dura chiar și până la trei luni.

Majoritatea medicamentelor care conțin aceste substanțe au marcate pe ambalaj semne distinctive – de obicei un triunghi roșu – ce avertizează asupra riscului de a afecta capacitatea de a conduce vehicule. Totuși, mulți șoferi ignoră acest detaliu, considerând medicamentele pentru răceală inofensive.

„(Șoferul) este adus la Institutul Național de Medicină Legală în București sau la cea mai apropiată unitate sanitară în țară unde se recoltează probe biologice, o probă de sânge și o probă de urină. Conform legislației în vigoare, se face o testare rapidă în cadrul laboratorului și se stabilește dacă există sau nu există substanțe psihoactive.”, a explicat, pentru Antena 3, Mihnea Costescu, medic INML.

După testarea inițială din trafic, probele biologice sunt prelucrate în termen de aproximativ 72 de ore. În acest interval, permisul rămâne reținut. În funcție de rezultat, autoritățile decid dacă documentul poate fi restituit.

„Dacă persoana este negativă la acest test i se redă carnetul de conducere. Dacă este însă pozitivă, urmează să facem următoarea etapă de analiză și să facem o determinare cantitativă a acestor substanțe”, a adăugat reprezentantul INML.

Problema apare atunci când rezultatul pozitiv este determinat nu de consumul de droguri, ci de tratamente uzuale administrate pentru afecțiuni respiratorii. Astfel, un simplu episod de răceală se poate transforma într-o perioadă lungă de așteptare, până la confirmarea finală a analizelor de laborator.

În unele cazuri, șoferii pot fi nevoiți să aștepte chiar și trei luni pentru a-și recupera permisul, interval necesar pentru obținerea rezultatului complet al testelor. Această situație afectează nu doar persoanele fizice, ci și profesioniștii din domeniul transporturilor, pentru care permisul de conducere reprezintă principala sursă de venit.

Specialiștii atrag atenția că administrarea medicamentelor peste doza recomandată poate avea consecințe juridice mai grave. Chiar și tratamentele disponibile fără rețetă pot duce la deschiderea unui dosar penal dacă se depășesc limitele terapeutice.

„Dacă vorbim despre o cantitate mai mare care depășește limita terapeutică, se poate încadra la consumul de substanțe, pentru că înseamnă că persoana le utilizează în alte scopuri decât cele terapeutice”, a explicat medicul de la INML.

Acest tip de situație este tratat conform legislației privind consumul de substanțe psihoactive, iar șoferii pot fi cercetați penal, chiar dacă intenția lor a fost doar de a combate simptomele unei viroze.

Farmaciștii recomandă prudență în alegerea tratamentelor pentru afecțiuni respiratorii. Produsele care conțin pseudoefedrină sau codeină sunt ușor de identificat datorită marcajelor de avertizare de pe ambalaj, dar utilizatorii ar trebui să citească întotdeauna cu atenție prospectul înainte de administrare.

Unele medicamente analgezice sau pentru dureri de cap, disponibile fără rețetă, pot provoca reacții similare în testele antidrog. Farmaciștii subliniază că aceste produse sunt etichetate corespunzător, însă este responsabilitatea consumatorilor să verifice înainte de a se urca la volan.

„Aceste medicamente pot rămâne în organism până la 72h, până la eliminarea completă. Problema de risc de dopaj accidental, este în cazul medicamentelor analgezice fără rețetă pentru dureri de cap, care oricum au acel triunghi, deci ne atenționează. Ar trebui să fim atenți la acel triungi”, a precizat Beatrice Speteanu, farmacist.

Experții recomandă ca, în lipsa marcajului de avertizare, conducătorii auto să consulte farmacistul sau să citească cu atenție secțiunea din prospect dedicată efectelor asupra capacității de a conduce vehicule. Multe dintre aceste produse pot provoca somnolență, amețeli sau încetinirea reflexelor, chiar și atunci când sunt administrate corect.