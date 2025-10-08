Perspectivele privind sănătatea financiară a companiilor europene s-au îmbunătățit ușor, potrivit celor mai recente prognoze publicate marți, însă rezultatele așteptate pentru trimestrul al treilea din 2025 indică cea mai slabă performanță din primul trimestru al anului precedent.

Conform datelor LSEG I/B/E/S, firmele listate în Europa sunt estimate să înregistreze o scădere medie de 0,2% a profitului trimestrial, un rezultat mai bun decât declinul de 0,6% prognozat anterior. Totuși, estimările sunt departe de creșterea de 12,5% anticipată înaintea anunțului din luna februarie a acestui an al președintelui american Donald Trump privind noul val de tarife vamale.

În același timp, veniturile companiilor din indicele pan-european STOXX 600 ar urma să se diminueze cu 0,3% față de anul trecut.

Pentru comparație, în aceeași perioadă a anului 2024, firmele europene raportau o creștere medie de 7,8% a profitului, în timp ce în trimestrul al doilea din 2025 profitul net urcase cu 4% anual. Actualul sezon de raportări va oferi o imagine clară asupra modului în care mediul de afaceri gestionează impactul tarifelor și încetinirea cererii, dar și asupra beneficiilor acordului-cadru SUA–UE semnat în iulie.

Luni, acțiunile grupului francez SEB s-au prăbușit după revizuirea estimărilor de profit, iar titlurile Aston Martin au înregistrat scăderi majore, după avertismentul privind o pierdere anuală mai mare decât se aştepta, cauzată de cererea redusă şi de tarifele americane.

Totuși, analiștii J.P. Morgan estimează că profiturile vor reveni pe creștere în 2026 și au îmbunătățit perspectiva pentru regiune de la „neutră” la „supraponderată”.

Privind la datele pentru anul 2024, producătorul german de automobile Volkswagen se află pe poziția întâi, înregistrând venituri de 348,41 miliarde de dolari americani, cele mai mari dintre toate companiile europene.

Shell (Olanda) a înregistrat a doua cea mai mare cifră de afaceri anul trecut, cu 323,18 miliarde de dolari americani, urmată de compania petrolieră franceză Total Energy, cu 218,9 miliarde de dolari, iar Glencore (Elveția) a înregistrat a patra cea mai mare cifră de afaceri din Europa, cu 217,83 miliarde de dolari.

În top mai regăsim BP (Marea Britanie), cu 213,03 miliarde de dolari, Stellantis (Olanda), cu 204,91 miliarde, grupul BMW (Germania), cu 168,1 miliarde, dar și grupul Mercedes-Benz, cu 165,64 miliarde de dolari, potrivit Statista.