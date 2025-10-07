Președintele american Donald Trump a anunțat luni că, începând cu 1 noiembrie, toate camioanele medii și grele importate în Statele Unite vor fi supuse unei taxe vamale de 25%, marcând o escaladare semnificativă a politicii sale de protecție a companiilor americane împotriva concurenței externe, potrivit Reuters.

Luna trecută, Trump a declarat că importurile de camioane grele vor fi taxate suplimentar începând cu 1 octombrie, invocând motive de securitate națională.

El a subliniat că noile tarife au scopul de a proteja producătorii americani de „concurența externă neloială” și că acestea vor aduce beneficii unor companii precum Peterbilt și Kenworth, deținute de Paccar, precum și Freightliner, parte a Daimler Truck. În cadrul acordurilor comerciale cu Japonia și Uniunea Europeană, Statele Unite au convenit tarife de 15% pentru vehiculele ușoare, însă nu este clar dacă acestea se vor aplica și vehiculelor mai mari.

Administrația Trump a permis, de asemenea, producătorilor să deducă valoarea componentelor americane din taxele vamale aplicate vehiculelor ușoare asamblate în Canada și Mexic.

Camioanele mai mari includ diverse tipuri de vehicule, precum camioane de livrare, de gunoi, utilități publice, autobuze de tranzit și școlare, navete, camioane cu remorcă, semiremorci și alte vehicule comerciale grele.

Camera de Comerț a SUA a cerut anterior Departamentului Comerțului să evite impunerea de noi tarife pentru camioane, menționând că principalele surse de import sunt Mexic, Canada, Japonia, Germania și Finlanda, „toate fiind aliați sau parteneri apropiați ai Statelor Unite, care nu reprezintă o amenințare la adresa securității naționale a SUA”.

Mexicul este principalul exportator de camioane medii și grele către Statele Unite. Conform unui studiu publicat în ianuarie, importurile de vehicule de mare tonaj din Mexic s-au triplat din 2019 și au ajuns la aproximativ 340.000 de unități, potrivit datelor guvernamentale.

Potrivit acordului USMCA, camioanele medii și grele pot fi scutite de taxe vamale dacă cel puțin 64% din valoarea lor provine din America de Nord, prin utilizarea pieselor (motoare, osii), a materiilor prime (oțel) sau a forței de muncă locale la asamblare. Noile taxe ar putea afecta și Stellantis, compania-mamă a Chrysler, care produce camioane Ram și vehicule comerciale în Mexic, compania încercând să convingă Casa Albă să nu aplice tarife mari pentru vehiculele fabricate acolo.

Grupul suedez Volvo construiește o fabrică de camioane grele în Monterrey, Mexic, în valoare de 700 de milioane de dolari, programată să fie operațională în 2026.

Conform Administrației Comerțului Internațional a SUA, Mexicul găzduiește 14 producători și asamblatori de autobuze, camioane și tractoare, precum și doi producători de motoare. Mexicul s-a opus noilor tarife, precizând în luna mai că „toate camioanele mexicane exportate în Statele Unite au, în medie, 50% conținut american, inclusiv motoare diesel”.

În 2024, Statele Unite au importat din Mexic componente pentru vehicule grele în valoare de aproape 128 de miliarde de dolari, reprezentând aproximativ 28% din totalul importurilor de acest tip, a afirmat Mexicul.