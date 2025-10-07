Republica Moldova va trece la ora de iarnă în noaptea dintre sâmbătă, 25 octombrie, și duminică, 26 octombrie 2025. Atunci, ceasurile se vor da înapoi cu o oră — de la 04:00 la 03:00. Astfel, revenim la ora standard.

Trecerea la ora de iarnă nu se face în același timp în toate țările, pentru că ele se află în fusuri orare diferite. Potrivit regulilor internaționale, în orice loc de pe Pământ ceasul arată aceleași minute și secunde, dar ora diferă din 15 în 15 grade de longitudine. Fusurile orare se numără începând de la meridianul care trece prin localitatea Greenwich din Marea Britanie, numărătoarea făcându-se spre Est.

Schimbarea orei a fost folosită prima dată în timpul Primului Război Mondial, de câteva țări europene. Germania a fost prima, în 1916 (între 30 aprilie și 1 octombrie). În același an, și Marea Britanie a introdus ora de vară (între 21 mai și 16 octombrie), urmată apoi de alte țări europene.

În Statele Unite ale Americii, ora de vară a fost aplicată prima dată pe 31 martie 1918.

Țările aflate lângă Ecuator și în regiunile tropicale nu schimbă ora, pentru că acolo ziua și noaptea au aproape aceeași durată tot timpul anului.

Un studiu făcut în anul 2012 pe peste 3.000 de adulți din Marea Britanie a arătat că schimbarea orei din octombrie afectează somnul. Chiar dacă dormim cu o oră mai mult, efectul nu durează, iar mulți spun că se simt mai obosiți decât înainte. Profesorul Colin Espie, de la Universitatea din Glasgow, spune că trecerea la ora de iarnă poate ajuta puțin persoanele care dorm greu, dar efectul dispare repede. După ce corpul se obișnuiește cu noul program, somnul devine mai puțin odihnitor, mai ales pe măsură ce vine iarna.

Schimbarea orei poate duce la:

somn agitat sau insuficient;

oboseală;

nervozitate;

stres crescut;

lipsă de concentrare;

depresie;

astenie de toamnă.

Specialiștii ne spun că organismul are nevoie de aproximativ o săptămână pentru a se adapta. Respectarea unui program fix de somn și mișcarea în aer liber ajută corpul să se obișnuiască mai repede cu noua oră.

Corpul nostru funcționează după un „ceas biologic” intern, numit ritm circadian, care controlează somnul, pofta de mâncare, energia și starea de spirit. Acest ritm depinde de lumina naturală, iar schimbarea bruscă a orei îl poate da peste cap pentru o perioadă scurtă.

La prima vedere, pare că „câștigăm” o oră de somn în noaptea schimbării orei, dar organismul are nevoie de câteva zile ca să se adapteze. Ceasul biologic nu se resetează imediat, așa că pot apărea dificultăți la adormit, trezitul devreme sau o senzație generală de oboseală. Persoanele care au deja un somn neregulat pot resimți mai puternic aceste efecte.