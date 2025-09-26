Analiza cercetătorilor de la Stanford Medicine arată că modificarea orei de două ori pe an are consecințe negative semnificative asupra ritmurilor circadiene, mecanismul biologic care reglează ciclul somn-veghe și alte procese fiziologice esențiale.

Potrivit studiului, pierderea unei ore de somn la trecerea la ora de vară este asociată cu creșterea numărului de infarcte și accidente rutiere în zilele următoare, în SUA.

Pe termen lung, însă, impactul ar fi chiar mai serios. Modelele utilizate de echipa Stanford indică faptul că menținerea permanentă a orei standard ar putea preveni anual peste 300.000 de accidente vasculare cerebrale și ar reduce cu 2,6 milioane numărul persoanelor afectate de obezitate în Statele Unite.

„Am constatat că păstrarea permanentă a orei standard sau a orei de vară este cu siguranță mai bună decât schimbarea de două ori pe an”, a declarat Jamie Zeitzer, profesor de psihiatrie și științe comportamentale și autor principal al studiului.

Cercetătorii de la Stanford Medicine au analizat trei scenarii: menținerea permanentă a orei standard, menținerea permanentă a orei de vară și continuarea actualei schimbări de două ori pe an. Pentru fiecare variantă, au fost utilizate modele care combină expunerea la lumină, efectele circadiene și date de sănătate la nivel de comitat.

Rezultatele arată că păstrarea orei standard aduce cele mai mari beneficii pentru sănătate. Modelele sugerează că prevalența obezității ar scădea cu 0,78 puncte procentuale, echivalentul a 2,6 milioane de persoane.

În același timp, incidența accidentelor vasculare cerebrale ar fi redusă cu 0,09 puncte procentuale, adică aproximativ 300.000 de cazuri.

În scenariul cu ora de vară permanentă, beneficiile ar fi mai reduse: scădere de 0,51 puncte procentuale a obezității (1,7 milioane de persoane) și de 0,04 puncte procentuale a accidentelor vasculare cerebrale (220.000 de cazuri). În schimb, menținerea schimbării sezoniere rămâne varianta cu cele mai multe efecte negative.

Pentru a evalua legătura dintre povara circadiană și bolile cronice, echipa de la Stanford a utilizat date la nivel de comitat colectate de Centers for Disease Control and Prevention (CDC). Au fost analizate opt afecțiuni: artrita, cancerul, boala pulmonară obstructivă cronică, bolile coronariene, depresia, diabetul, obezitatea și accidentul vascular cerebral.

Modelele arată că micile scăderi procentuale în prevalența unor boli foarte comune pot genera efecte importante la nivel național. În cazul obezității și al accidentului vascular cerebral, impactul ar fi cel mai vizibil, dar specialiștii subliniază că schimbările ritmurilor circadiene pot influența și alte afecțiuni cronice.

Academia Americană de Medicină a Somnului a emis deja recomandări oficiale pentru renunțarea la schimbările sezoniere și păstrarea permanentă a orei standard. Argumentul principal este același cu cel identificat în studiul Stanford: reducerea riscurilor pentru sănătate asociate perturbării ceasului biologic.

„În fiecare primăvară, americanii își dau ceasurile înainte pentru ora de vară, iar toamna înapoi la ora standard — însă puțini par mulțumiți de acest lucru”, au explicat autorii, subliniind atât disconfortul public, cât și efectele măsurabile asupra sănătății.

Deși studiul se bazează pe simulări și presupuneri simplificate, iar datele sunt auto-raportate, cercetătorii insistă că dovezile sunt suficient de puternice pentru a sprijini o schimbare de politică publică.

Discuțiile despre menținerea sau eliminarea orei de vară revin periodic în spațiul public, în special din cauza nemulțumirilor legate de schimbările bi-anuale. Noul studiu oferă date suplimentare care aduc perspectiva sănătății publice în prim-plan și ar putea influența deciziile politice din SUA și din alte țări care aplică acest sistem.

Prin cuantificarea impactului asupra a milioane de oameni, cercetarea confirmă că alegerea între ora standard, ora de vară și schimbarea sezonieră nu este doar o chestiune de confort, ci una de sănătate publică.