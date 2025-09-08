Trecerea la ora de iarnă 2025. Oamenii de știință din SUA au insistat asupra unei ore standard permanente, pentru a ajuta la reglarea ciclurilor de somn. Statele Unite nu au adoptat ora de vară decât pe 19 martie 1918. A fost o decizie nepopulară și a fost abolită după Primul Război Mondial.

Pe 9 februarie 1942, Franklin Roosevelt a instituit o oră de vară valabilă tot anul, pe care a numit-o „ora de război”. Aceasta a durat până pe 30 septembrie 1945, informează NBC Chicago.

Ora de vară nu a devenit standard în SUA până la adoptarea Uniform Time Act din 1966, care a impus ora standard în întreaga țară în cadrul fusurilor orare stabilite. Aceasta prevedea că ceasurile se vor da cu o oră înainte, la ora 2 dimineața, în ultima duminică din aprilie și se vor da înapoi cu o oră, la ora 2 dimineața în ultima duminică din octombrie.

În condițiile Legii Politicii Energetice din 2005, care a modificat Uniform Time Act ora de vară începe în a doua duminică din martie și se termină în prima duminică din noiembrie.

Dintre cele 50 de state americane, 48 respectă ora de vară pe parcursul anului, dar doar două, Hawaii și Arizona, rămân la ora standard pe tot parcursul anului.

Zonele tribale din SUA își pot decide propriile fusuri orare, unele alegând să nu respecte ora de vară.

În conformitate cu prevederile Legii, statele pot opta pentru ora standard pe tot parcursul anului, dar nu pot opta pentru ora de vară pe tot parcursul anului.

Președintele Donald Trump și-a exprimat sprijinul pentru legislația care să facă ora de vară permanentă, inclusiv la începutul acestui an într-o postare, pe Truth Social:

”Camera Reprezentanților și Senatul ar trebui să insiste pentru mai multă lumină de vară, la sfârșitul zilei. Foarte popular și, cel mai important, nu se mai schimbă ceasurile, un mare inconvenient și, pentru guvernul nostru, UN EVENIMENT FOARTE COSTITOR!!!”, a scris Trump.

Trump și-a exprimat sprijinul pentru această măsură în timpul primului său mandat, promițând să semneze o lege, dacă va ajunge pe biroul său.

Conform mai multor studii, menținerea orei standard ca oră permanentă în SUA este o idee mai bună decât ora de vară permanentă. Experții spun că răsăriturile și apusurile sunt astfel mai puțin perturbatoare pentru tiparele de somn, decât răsăriturile și apusurile mai târzii.

Totuși, Science.org a citat cercetări publicate de Royal Society Open Science care au indicat valoarea potențială a ajustării orei pentru a reflecta mai bine fluxul și refluxul orei zilei.

Academia Americană de Medicină a Somnului a insistat pentru trecerea la ora standard permanentă timp de mai mulți ani.

„Prin alinierea ceasului biologic uman cu mediul natural, ora de vară crește riscurile pentru sănătatea noastră fizică, bunăstarea mintală și siguranța publică”, a declarat dr. M. Adeel Rishi, președintele Comitetului pentru Siguranță Publică AASM și specialist în pneumologie, somnologie și terapie intensivă la Indiana University Health din Indianapolis.

Experții au citat un „număr tot mai mare de dovezi” din ultimii ani.