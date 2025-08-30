Ora de iarnă 2025. Ora de vară se va încheia pe 2 noiembrie 2025, la ora 2 dimineața, moment în care ceasurile vor fi resetate la ora 1 dimineața.

Ideea din spatele orei de vară era să ne ofere mai multă lumină naturală în serile de vară și apoi să o readucă la ora normală pentru a ne oferi mai multă lumină naturală în diminețile de iarnă, scrie Farmer’s Almanac.

În Statele Unite, toamna, ceasurile se dau înapoi cu o oră. Astfel, câștigăm o oră în plus pe care o putem folosi pentru a dormi sau pentru alte activități.

Primăvara, ceasurile se dau înainte cu o oră, ceea ce înseamnă că ne trezim cu o oră mai devreme dimineața.

Prima zi de toamnă, cunoscută și sub numele de echinocțiul de toamnă, echinocțiul din septembrie sau echinocțiul de toamnă, va avea loc luni, 22 septembrie, la ora 14:19, ora Estului.

Solstițiul de iarnă ne va aduce cea mai scurtă zi a anului duminică, 21 decembrie 2025, cu aproximativ 9 ore și 17 minute de lumină naturală.

Dar, deocamdată, vom avea încă aproximativ patru ore de lumină naturală. Luna august ne va oferi în continuare aproximativ 13 ore de lumină naturală, scrie eu.app.com.

În altă ordine de idei, amintim că în 2025, trecerea la ora de iarnă va fi mai devreme decât anul trecut, iar românii vor trebui să-și ajusteze ceasurile cu o săptămână înainte. Această schimbare readuce România la fusul orar standard și va influența atât programele zilnice, cât și transporturile.

În 2025, România va trece la ora de iarnă mai devreme decât de obicei, în noaptea dintre 25 și 26 octombrie. Ceasurile vor fi date înapoi cu o oră, marcând sfârșitul perioadei de orar de vară, iar autoritățile subliniază că ajustarea respectă regulile internaționale privind fusurile orare.

Spre deosebire de anii precedenți, schimbarea orei nu va mai avea loc în ultima duminică din octombrie, ci cu o zi mai devreme. Dacă în 2024 trecerea la ora standard s-a făcut în noaptea de 26 spre 27 octombrie, în 2025 aceasta va avea loc în noaptea de 25 spre 26 octombrie, revenind la ora Europei Orientale, cunoscută ca Timpul Legal Român.

Schimbarea orei se va realiza dimineața, când traficul este mai redus. La ora 4:00, ceasurile vor fi date înapoi la ora 3:00, oferind astfel o oră suplimentară de somn. Astfel, perioada de orar de vară, începută în ultima duminică din martie, se va încheia oficial. Autoritățile subliniază că toate sistemele de transport și comunicații trebuie actualizate corespunzător pentru a preveni eventualele erori. Mai multe puteți citi aici.