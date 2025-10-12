Trecerea la ora de iarnă 2025. Asta înseamnă că ceasurile se vor schimba cu o zi mai devreme decât anul trecut, când ora de vară s-a încheiat pe 3 noiembrie, scrie masslive.com.

Majoritatea oamenilor din America își ajustează ceasurile de două ori pe an, mai întâi „dând ceasul cu o oră înainte”, pentru a profita de o oră suplimentară de lumină naturală în lunile de vară, pentru a „reveni” apoi la ora standard de iarnă.

„În Statele Unite, acest lucru aduce mai multe ore de lumină, seara, în lunile în care vremea este mai caldă”, potrivit Institutului Național de Standarde și Tehnologie (NIST).

Ora de vară a fost introdusă în SUA în 1918 sub denumirea de „Fast Time”.

Cu toate acestea, a fost abrogată un an mai târziu, deși orașe precum Boston, New York și Pittsburgh au continuat să o folosească.

Fostul președinte Franklin D. Roosevelt a reintrodus schimbarea orei în 1942, sub denumirea de „War Time”, care a durat până în 1945.

Până la adoptarea Legii uniforme a orei, din 1966, nu existau reguli formale pentru schimbarea orelor.

În 2022, un proiect de lege numit Sunshine Protection Act, care ar fi făcut ora de vară permanentă, a fost adoptat de Senat, dar a fost respins în Cameră.

O nouă formă a proiectului de lege a fost introdusă în Senat în ianuarie.

Senatorul democrat Ed Markey a susținut eliminarea schimbării orei, pentru a face permanentă ora de vară.

„Acest ritual amețitor, când înapoi, când înainte a durat destul de mult”, afirma el anul trecut. „Nu este doar o pacoste – schimbarea ceasurilor are și un impact real asupra economiei, sănătății și fericirii noastre”, sublinia democratul.

Președintele Donald Trump și-a exprimat și el opoziția față de schimbarea ceasurilor, dar a spus că dorește să elimine ora de vară și să mențină ora standard.

„Ora de vară este incomodă și foarte costisitoare pentru națiunea noastră”, a scris președintele pe X, în decembrie 2024.

Gallup, o firmă globală de analiză și consultanță, a realizat un sondaj în ianuarie 2025 pentru a măsura opiniile americanilor despre ora de vară și a descoperit că majoritatea americanilor (54%) spune că sunt gata să renunțe la această practică.

Sondajul a constatat că 48% doresc ora standard pe tot parcursul anului, iar 24% preferă ora de vară pe tot parcursul anului.

Cel mai mic procent – 19% – a preferat ca lucrurile să rămână așa, cu ceasurile schimbându-se de două ori pe an.