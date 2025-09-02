Declarația lui Ilie Bolojan a venit într-o conferință de presă susținută azi, de la ora 10:00. Aceasta a fost prima reacție publică după ce, duminică, Bolojan a amenințat cu demisia din cauza opoziției venite din partea PSD și UDMR față de măsurile propuse pentru reformă.

În cadrul conferinței, premierul a explicat că toate deciziile guvernului au fost luate în urma unui dialog în coaliție și că propunerile prezentate reprezintă rezultatul acestui proces. El a subliniat necesitatea reducerii excepțiilor de la plata contribuțiilor de sănătate și a menționat că în diverse domenii ar exista numeroase facilități mascate și excepții de la reguli.

„Toate deciziile luate de guvern s-au luat pe baza unui dialog în coaliție și la final ne-am dus cu aceste propuneri. Nu sunt perfect, nu mulțumesc pe toată lumea. Am convenit să anulăm cât mai multe excepții de la plata contribuțiilor de sănătate. E plin în toate domeniile de facilități mascate și excepții de la reguli. E nevoie de consecvență și solidaritate, înțelegând presiunile de la alegători, de la aleșii locali”, a declarat Bolojan.

Totuși, mai multe din măsurile anunțate de Guvern au generat tensiuni în coaliție. În acest context, premierul a fost întrebat și dacă există stabilitate în relația cu PSD. El spune că „sStabilitatea din coaliție se va vedea la votul din Parlament la moțiunile de cenzură”.

Premierului i s-a amintit și de faptul că Nicușor Dan i-a cerut să crească perioada de tranziție pentru pensiile magistraților.

„Cred că fiecare om din funcții publice are puncte de vedere față de un proiect. Dânsul a avut un punct de vedere. Noi am avut un pachet dat în consultare către instituțiile din sistemul judiciar. Dacă din Parlament nu ne-a venit o propunere de modificare, înseamnă că nu poți modifica un proiect decât dacă îți vin amendamente din Parlament”, a spus Bolojan.

