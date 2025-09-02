Evenimentul are loc la Palatul Victoria și face parte din programul oficial transmis de Guvern. În cadrul conferinței, Bolojan prezintă planul de reformă în administrația publică locală și răspunde întrebărilor jurnaliștilor referitoare la evoluțiile recente, inclusiv tensiunile provocate de pachetele de măsuri fiscale.

Update: Premierul Ilie Bolojan a făcut următoarele declarații:

„S-au împlinit două luni de când guvernul a preluat mandatul. Am descoperit că situația privind deficitul e mult mai gravă decât știam. De atunci am adoptat câteva măsuri pentru a reduce deficitul, pentru a atrage fondurile UE și pentru a corecta nedreptățile La un deficit de aproape 10% din PIB nu era posibil să luăm o singură măsură. Primul pachet adoptat a rezolvat o parte din probleme. Cel de-al doilea depus ieri în Parlament reduce privilegiile din sectorul public, de la salarii la pensii sau beneficii foarte mari care nu aveau în spate performanță sau care sunt departe de ceea ce poate să suporte țara noastră. Întărim forța statului de a-și colecta taxele, represtabilim egalitatea de tratament între cetățeni și firme, începem să facem ordine în sănătate, deși s-au investit mai mulți bani nu se simte acest lucru nici în percepția pacienților, nici în ceea ce privește condițiile oferite”, a declarat Bolojan.

Declarația premierului poate fi urmărită aici.

De asemenea, premierul a spus că al doilea pachet de reforme trebuia să fie completat de proiectul care ține de administrația publică locală.

„Acest al doilea pachet trebuia să fie completat de proiectul care ține de administrația publică locală. Pentru că nu am reușit să ajungem la o înțelegere, acord al tuturor patridelor din coaliție nu a fost depus. Fără adoptarea lui, nu ne valorificăm potențialul administrației publice locale și nu reducem o componentă importantă de cheltuieli pe care statul român nu o mai poate suporta în anii următori. Administrația publică locală e un bloc mare de cheltuieli care adună peste 150.000 de oameni, parte în aparatele proprii, parte în zona de asistență socială, controlul cheltuielilor de personal de miză importantă. Dacă nu controlăm cheltuielile riscăm ca tot ce încasăm suplimentar să se ducă pe aceste cheltuieli, riscăm să ne ducem în ani urm la aceeași sit Pe primele șase luni, chiar fără creșteri de personal, prin diferite mecanisme, cheltuielile de personal au crescut cu 10%, deși teoretic ar fi trebui să scadă cu 5%. Nu am desființat nici măcar posturile vacante”, a mai spus premierul.

Premierul a susținut și că reforma ar fi „absolut necesară” pe partea de administrație publică locală, deoarece „primăriile nu își pot suporta cheltuielile de personal din veniturile încasate”.

„Pe partea de administrație publică locală, reforma e absolut necesară. În multe locuri, primăriile nu își pot suporta cheltuielile de personal din veniturile încasate, se asigură de la bugetul de stat. Dacă o primărie nu își poate plăti nici cheltuielile de personal, asta înseamnă că acea primărie nu există pentru populația din acea localitate, ci pentru angajații ei. Ori reducem aceste cheltuieli și putem funcționa pe actuala structură administrativă, dar cu număr de angajați mai mic și cheltuieli mai mici, sau vom fi forțați să ajungem la reorganizare administrativă și să desființăm unități administrative care nu se mai justifică din cauza raportului dintre populație și costurile pentru a susține administrația Pachetul pe administrație avea 3 direcții import: creșterea capacității administrative, partea de descentralizate (există un acord, dacă acest proiect va fi adoptat, deciziile se vor lua mai aproape de cetățeni, se vor valorifica active la nivel local). Pe componenta de creștere a eficienței administrației nu s-a ajuns la o soluție pentru că asta ar fi implicat o reducere de personal în administrație”, a completat el.

Bolojan a susținut apoi că zona administrativă este „singura zonă unde guvernul și parlamentul pot acționa, pe componenta numărului maxim de angajați”.

„Ați auzit diferite cifre de reduceri și foarte puțini dintre cei care nu sunt inițiați au înțeles problemele. Administrația noastră e dimensionată pe baza unui număr maxim de posturi, care este raportat la numărul de locuitori și fiecare localitate știe, prin calculul primit de la prefectură, câți angajați poate să aibă maxim. E singura zonă unde guvernul și parlamentul pot acționa, pe componenta numărului maxim de angajați. Știind ce număr maxim de angajați poate avea, fiecare autoritate locală aprobă organigrama – câți angajați poate avea. În general, în multe localități, mulți primari și-au calculat organigrama mult sub numărul maxim de angajați. Din numărul de posturi pe care le aprobă o primărie vine al treilea element – câte posturi sunt efectiv ocupate. Posturile vacante au un rol pentru că susțin posturi de șefi și e rezervă de angajare. Dacă vorbim de reduceri trebuie să vorbim de posturi efectiv ocupate, asta înseamnă reducere”, a susținut Bolojan.

Ilie Bolojan a spus apoi că totalul numărului maxim de posturi aprobate este de 190.000.

„Totalul numărului maxim de posturi aprobate – 190.000 de posturi, doar la această coloană se poate raporta guvernul. Totalul posturilor aprobate prin organigrame: 164.000 de posturi. Numărul de posturi efectiv ocupate: 129.000 de posturi. Între numărul maxim unde poate acționa guvernul și numărul de posturi sunt 32% procent care sunt posturi care nu au fost înființate sau vacante. Atunci când Ministerul Dezvoltării a propus reducere de 25% mi-am dat seama că de fapt facem ce am mai făcut le spunem oamenilor că facem reduceri ale căror efect sunt aproape nule, posturi care nu au fost înființate sau vacante, efectele asupra scăderii de personal sunt aproape nule. Nu pot veni cu asemenea soluții în fața cetățenilor. Am propus să facem o analiză corectă și cinstită asupra administrației locale din România. În această după-amiază publicăm aceste calcule, se va vedea pe fiecare localitate din România numărul maxim de posturi aprobate, simulările de reduceri de personal, veți vedea cine are personal în plus și va trebui să facă reduceri și câte administrații vor avea personalul calculat corect și nu vor trebui să facă nimic. Va fi o primă oglindă a administrației din România Ipoteze de lucru: Dacă vrem să avem o reducere de 5% efectivă a personalului în administrația publică locală din România înseamnă că ar trebui să reducem cu 30% numărul maxim. Simulare: din 3200 de unități administrative, în sub 1000 ar trebui redus personalul în această ipoteză. La 10% reducere efectivă de personal la posturile ocupate ar însemna ca din numărul total să avem o reducere de 40% ca să avem efecte, ceea ce înseamnă că în jumătate din unitățile administrative din România ar trebui făcute reduceri de personal, iar jumătate își văd de treabă, funcționează relativ eficient. Dacă vrem efect de 15% reducere ar însemna că ar trebui să aplicăm procent de 45% la baza maximă ceea ce ar însemna că în aproape 2000 de unități administrative (60%) ar trebui făcute reduceri. Se poate funcționa în condiții eficiente, știu că funcționează aceste lucruri, eu le-am făcut. La Oradea, la Bihor, unde am lucrat cu fiecare primar în parte, se vede, acest lucru se poate face”, a continuat Bolojan.

Potrivit premierului, Ministerul Dezvoltării va veni în această săptămână cu toate datele din teren.

„Nu ne permitem să îi mai dezinformăm pe români. Ministerul Dezvoltării va veni în această săptămână cu toate datele din teren. Ipotezele de reducere de personal s-au aplicat doar pe două baze asupra cărora există un control la nivel național: numărul maxim de angajați și numărul de polițiști locali. Având în vedere că există multe cazuri în România de primării cu personal calculat corect, înseamnă că și primăriile care au astăzi personal supradimensionat au o oportunitate să își facă o analiză. Cred că pentru fiecare administrator a nu risipi banii colectați de la cetățeni e o miză importantă. În Oradea, Bihor s-au făcut schimbări importante, banii colectați s-au dus rapid în investiții. Cred că se poate face acest lucru în mule locuri. Unde însă primăriile nu pot funcționa fără bani de la stat e obligatoriu să luăm această măsură, pentru că se cer bani de la guvern bani pentru salarii. Și asta înseamnă că resursele țării se duc pe cheltuieli pe personal supradimensionat”, a spus el.

Totodată, a vorbit din nou despre „reducerea efectivă a posturilor”, insistând că măsura este necesară acolo „unde posturile nu sunt calculate corect”.

„E necesară reducerea efectivă a posturilor, acolo unde posturile nu sunt calculate corect. Pachetul 2 nu e întreg fără reforma administrației și nu mi se pare normal să luăm impozite suplimentare, în loc ca banii de la cetățeni să meargă la cofinanțare de investiții să îi punem într-o gaură neagră cu cheltuieli nejustificate ale administrației. Dacă nu facem asta, e o problemă de timp până când se va înghiți creșterea de venituri realizate prin alte măsuri și vom ajunge la situația din care am plecat. Ca premier, nu pot să girez o astfel de situație. Acest pachet a fost agreat în coaliția de guvernare. La început, am agreat o reducere de personal în administrația centrală și locală și trebuie să ne ținem de cuvânt. Pachetul 2 trebuie urmat în paralel de reduceri la administrația centrală. Am analizat Autoritatea pentru Protecția Consumatorilor, o primă analiză, și am constatat că poate funcționa la fel de bine cu 20% mai puțini angajați Nu e lucru ușor reducerea de personal. Nu sunt mulți oameni dispuși să asume aceste decizii”, a completat el.

Știrea inițială: Tot marți, la ora 12:00, premierul va participa la o întâlnire la Palatul Cotroceni, alături de Nicușor Dan și de liderii coaliției. Întâlnirea are ca temă centrală reforma administrației publice, subiect care a generat una dintre cele mai mari dispute în interiorul coaliției. Confirmarea programului a fost făcută de liderul UDMR, Kelemen Hunor.

Potrivit unor surse, premierul nu dă semne că și-ar schimba poziția privind demisia. În ședința coaliției de duminică, acesta a subliniat că și-a asumat reforma administrației publice și că, în lipsa sprijinului necesar, coaliția ar trebui să își caute alt premier. Aceeași poziție a fost reiterată și în ședința PNL de luni, unde Bolojan a amenințat din nou cu plecarea de la guvernare.

Luni seară, premierul a mers în fața plenului reunit al Parlamentului, unde a pus Guvernul la răspundere pe cinci dintre cele șase proiecte din Pachetul fiscal 2. În același timp, PSD a blocat adoptarea proiectului privind reforma administrației publice, accentuând tensiunile politice din coaliție.

Amintim că premierul Bolojan și-a exprimat nemulțumirile în cadrul ședinței Biroului Executiv al PNL de luni, concentrându-se pe modul în care liderii Coaliției abordează reducerea numărului de angajați din administrația locală. Discuțiile au vizat în special opoziția unor parteneri la diminuarea cu 10% a personalului, deși inițial se discutase despre o reducere de 20%.

Bolojan a susținut că această situație compromite reformele planificate și a oferit exemple concrete privind partide care au făcut promisiuni și ulterior au permis excepții prin memorandumuri. Premierul a subliniat că nu poate continua reformele dacă aceste practici persistă, evidențiind tensiunile reale și lipsa de coerență din cadrul Coaliției.