Suedia devine prima țară din Europa care introduce plățile cu cardul offline – tranzacții posibile chiar și fără internet. Era digitalizării aduce nu doar confort, ci și vulnerabilități. O pană de rețea sau un atac cibernetic poate bloca, în câteva secunde, milioane de plăți.

Pentru a preveni astfel de situații, Suedia devine prima țară europeană care implementează un sistem de tranzacții cu cardul offline, ce permite efectuarea plăților chiar și atunci când nu există conexiune la internet.

Noua soluție, anunțată oficial de Riksbank, banca centrală a Suediei, are scopul de a proteja populația în cazurile în care infrastructura digitală este afectată. Acest proiect vizează introducerea plăților offline la nivel național până la mijlocul anului 2026, iar autoritățile au confirmat că deja s-a semnat un acord cu principalii operatori de plăți.

În ultimul deceniu, Suedia a devenit una dintre cele mai digitalizate economii din lume. Numerarul aproape a dispărut din viața de zi cu zi, iar majoritatea tranzacțiilor se fac cu cardul sau prin aplicații mobile precum Swish. Totuși, această dependență de tehnologie a scos la iveală un risc major: o întrerupere de internet sau o defecțiune în sistemele bancare ar putea bloca complet plățile la nivel național.

Soluția găsită de Riksbank este crearea unei infrastructuri care să permită procesarea temporară a plăților fără acces onlineonline. Astfel, oamenii vor putea cumpăra alimente, medicamente și alte bunuri de bază chiar și în timpul unor crize sau atacuri asupra rețelelor.

Guvernatorul Riksbank, Erik Thedéen, a declarat că măsura reprezintă „o piatră de hotar în eforturile noastre intense pentru a consolida pregătirea pentru situații de criză”. El a explicat că noul sistem este esențial pentru menținerea stabilității economice și a încrederii publice în situații limită.

În esență, sistemul va permite efectuarea tranzacțiilor cu cardul și codul PIN, chiar dacă terminalul de plată (POS) nu are conexiune la internet. Informațiile despre tranzacție vor fi stocate local și verificate ulterior, când conexiunea este restabilită.

Tehnologia este considerată sigură, fiind bazată pe criptare avansată și limite prestabilite pentru a preveni fraudele.

Decizia Suediei vine pe fondul tensiunilor dintre Europa și Rusia, dar și al preocupărilor privind atacurile asupra infrastructurii critice – în special a sistemelor bancare și de comunicații. Țările nordice consideră reziliența digitală o prioritate strategică.

În acest context, Finlanda, Norvegia, Danemarca și Estonia lucrează deja la proiecte similare, inspirate parțial de inițiativa suedeză.

Furnizorul global de servicii de plată Visa a confirmat că testele realizate în alte state europene au demonstrat eficiența și fiabilitatea plăților offline, chiar și în perioade lungi de întreruperi de rețea.

Prin această măsură, SuediaSuedia confirmă încă o dată statutul său de pionier în domeniul inovației financiare. Țara este printre primele din lume care a redus circulația numerarului la un nivel minim și explorează, în paralel, lansarea propriei monede digitale de bancă centrală (e-krona).

Tranzacțiile offline cu cardul reprezintă un pas suplimentar spre un sistem de plăți mai sigur, mai flexibil și mai puțin dependent de infrastructura online. Implementarea completă este așteptată în 2026, după o serie de teste pilot derulate în instituții financiare, lanțuri de retail și puncte comerciale esențiale.