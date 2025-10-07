Licitația „Servicii bancare aferente activității comerciale”, care viza plata directă cu cardul bancar la porțile de acces, la casierii și la automatele de cartele, a fost contestată de compania RADCOM S.R.L. Firma a reclamat că Metrorex nu a asigurat condițiile minime pentru integrarea noilor sisteme de plată cu infrastructura deja existentă.

Caietul de sarcini prevedea obligația de integrare, însă Metrorex a precizat ulterior că producătorii și integratorii actuali – asocierea TIAB S.A., UTI GRUP S.A. și LOGIC IT CONSULT S.R.L. – nu vor furniza documentația tehnică necesară, cum ar fi codul sursă al sistemului. Această decizie a blocat accesul ofertanților la informațiile tehnice esențiale și a creat o dependență de „bunăvoința unui terț”.

Contestația a semnalat că, în lipsa acestor date, noii participanți nu pot estima corect costurile și riscurile, iar operatorul care administrează deja sistemul de plată ar fi beneficiat de un avantaj competitiv evident.

În documentele oficiale care justifică anularea procedurii, Metrorex a recunoscut că acuzațiile formulate sunt „corecte și întemeiate”. Instituția a confirmat că refuzul asocierii care gestionează sistemul actual de plată de a furniza documentațiile tehnice și interfețele de programare a dus la imposibilitatea continuării licitației.

În plus, Metrorex a admis că nu deține documentația privind certificările echipamentelor de validare și nici nu poate garanta că acestea sunt conforme. O investigație realizată de firma contestatoare a arătat că unul dintre tipurile de validatoare avea certificarea expirată din decembrie 2022 și fusese eliminat din lista oficială Visa în august 2025.

Situația ar putea genera costuri suplimentare pentru recertificarea unor echipamente care, teoretic, se află încă în garanție.

Primele probleme au început să apară deja. La terminalul intermodal de la Străulești, șoferii nu au mai putut plăti parcarea cu cardul bancar. Surse din cadrul companiei au explicat pentru Buletin de București că există inclusiv „un comision la fiecare tranzacție”, care complică suplimentar procesul de selectare a unei noi bănci partenere.

„Este vorba și despre un comision la fiecare tranzacție”, au declarat surse din cadrul Metrorex.

Potrivit notei justificative interne, Metrorex a constatat că antreprenorul care a construit sistemul a invocat și faptul că unele validatoare au fost scoase din fabricație, ceea ce ar împiedica reînnoirea certificatelor.