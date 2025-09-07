Florin Manole a explicat că situația este împărțită egal: jumătate dintre pensionari își primesc pensiile pe card, iar ceilalți prin intermediul poștașilor. Diferența de costuri este însă semnificativă.

El a precizat că în cazul pensionarilor care au ales varianta pe card, cheltuielile cu comisioanele bancare sunt reduse, în timp ce pentru cei care primesc banii cash, costurile logistice pentru Casa Națională de Pensii sunt de zece ori mai mari.

Ministrul a subliniat că intenția guvernului nu este de a impune o obligație, ci de a încuraja pensionarii să treacă la card. El a spus că această modalitate este mai rapidă, mai simplă din punct de vedere organizatoric și corespunde unei modernizări firești, mai ales că România se apropie de anul 2025.

Potrivit ministrului, procesul se desfășoară deja natural, iar numărul beneficiarilor care aleg cardul este în creștere.

„Ideea noastră este, şi trebuie să o spun de la bun început, de a nu obliga pe nimeni. Nu sunt adeptul măsurilor restrictive şi îngrădirii libertăţilor cetăţenilor, dar cred că trebuie să încurajăm din ce în ce mai mulţi pensionarii, şi se întâmplă asta în mod natural, vă spuneam că jumătate dintre pensionari îşi iau acum pensiile pe card. Deci cealaltă jumătate trebuie încurajată ca, în cât mai mare măsură, să opteze pentru această variantă, care este mai rapidă, este fără mari bătăi de cap din punct de vedere organizatoric”,a subliniat Florin Manole.

Manole a precizat însă că există situații în care plata pe card bancar nu este posibilă sau dorită. El a menționat lipsa infrastructurii bancare în unele sate, dar și faptul că unii pensionari nu știu sau nu vor să folosească cardul. În aceste cazuri, oamenii vor putea să își păstreze în continuare dreptul de a primi pensia prin poștaș.

Florin Manole a insistat că, pe măsură ce mai mulți pensionari vor opta pentru plata pe card, sistemul va deveni mai eficient și mai puțin costisitor pentru stat.