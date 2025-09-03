Casa Națională de Pensii Publice a anunțat programul oficial pentru plata pensiilor în septembrie 2025. Spre deosebire de alte luni în care datele variau în funcție de calendar, în această perioadă distribuirea începe din prima zi lucrătoare. Românii vor primi sumele fie prin mandat poștal, fie în conturile bancare, în funcție de opțiunea aleasă.

În septembrie, 1 ale lunii este zi de luni și zi lucrătoare, ceea ce permite Poștei Române să înceapă livrările fără decalaje.

Pentru cei care primesc pensia prin mandat poștal, banii vor fi distribuiți în perioada 1 – 15 septembrie. Acest interval este respectat lunar și permite acoperirea întregii rețele de beneficiari.

Factorii poștali sunt cei care aduc pensiile la domiciliul beneficiarilor, conform contractului dintre CNPP și Poșta Română. Programul este același la nivel național și nu prevede excepții. În cazul unor întârzieri punctuale, pensionarii pot ridica banii și de la ghișeele poștale.

Pentru pensionarii care au optat pentru încasarea sumelor în cont bancar, data este fixată la 12 septembrie 2025. Această zi este respectată de toate instituțiile financiare partenere. Beneficiarii vor putea retrage sumele de la bancomate sau le pot folosi direct prin card.

Sistemul bancar permite acces rapid și sigur la bani, motiv pentru care mulți pensionari preferă această opțiune. Transferurile se realizează centralizat și nu sunt condiționate de localitatea de domiciliu. Această variantă elimină riscul de întârzieri provocate de factori externi.

Pensionarii români stabiliți în afara țării primesc sumele prin virament bancar internațional. Calendarul CNPP arată că aceste transferuri încep din 20 septembrie 2025. Procedura presupune o colaborare cu instituțiile bancare din statele de reședință.

Procesul este standardizat, astfel încât plățile să fie efectuate în același interval lunar. Pensionarii trebuie să aibă un cont activ, în care banii să fie virați. Pentru a evita întârzieri, CNPP recomandă actualizarea periodică a datelor de identificare bancară.

Există cazuri în care factorul poștal nu îl găsește pe beneficiar la domiciliu. În aceste situații, Casa Națională de Pensii precizează că sumele pot fi ridicate de la ghișeele poștale. Termenul prevăzut este de două zile lucrătoare după ultima zi de plată a lunii.

Dacă acest termen nu este respectat, pensiile se întorc la Casa teritorială de pensii. Beneficiarul sau reprezentantul său legal trebuie să solicite reordonanțarea sumelor. Această procedură asigură că banii nu se pierd și rămân disponibili pentru titular.

Pentru pensionarii care primesc banii pe card, taloanele mov sunt distribuite lunar. În cazul în care aceștia nu sunt găsiți acasă, documentele rămân la sediul oficiului poștal. Ele sunt păstrate acolo până la finalul lunii respective.

După această perioadă, taloanele sunt arhivate timp de 24 de luni. În acest interval, ele nu sunt returnate caselor teritoriale de pensii. Beneficiarii pot solicita trimiterea lor la domiciliu sau la adresa unui împuternicit. După expirarea celor doi ani, documentele ajung la Casele teritoriale de pensii.

Legislația fiscală prevede o contribuție suplimentară pentru anumite categorii de pensionari. Astfel, cei care încasează sume ce depășesc pragul de 3.000 de lei plătesc o contribuție de 10%. Măsura este inclusă în Legea privind unele măsuri fiscal-bugetare, publicată în Monitorul Oficial.

Aplicarea acestei contribuții se face automat, direct la sursă. Pensionarii nu trebuie să facă demersuri suplimentare pentru declarare. Casa Națională de Pensii Publice transmite sumele nete după calculul legal.