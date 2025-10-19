Kelemen Hunor a precizat că, în cadrul discuţiilor recente din coaliţie, partidele au convenit să revină la varianta iniţială de reducere cu 10% a posturilor efectiv ocupate în sistemul administrativ. Măsura reprezintă aproximativ 30% din totalul posturilor existente, adică aproape 12.700 de funcţii vizate.

„În această săptămână, la coaliţie ne-am întors la 10% din posturile efectiv ocupate. Asta înseamnă 30% din totalul posturilor, 12.700 de posturi efectiv ocupate, pe de-o parte, dar să facem împreună cu administraţia centrală, sunt de acord, trebuie făcută împreună cu administraţia centrală şi să facem împreună cu acel pachet în care sunt câteva prevederi prin care vom stimula economia în anii care urmează”, a declarat Kelemen Hunor la Antena 3.

Decizia vizează o reformă unitară a aparatului administrativ, astfel încât măsurile aplicate la nivel local să se regăsească şi în structurile centrale ale statului. Kelemen Hunor a subliniat că obiectivul principal este eficientizarea funcţionării instituţiilor publice, nu doar reducerea numerică a personalului.

Reforma va fi corelată cu alte proiecte legislative aflate în pregătire, urmând ca acestea să fie analizate în ansamblu în următoarea perioadă. Coaliţia intenţionează ca pachetul de măsuri să intre în dezbaterea Guvernului şi, ulterior, în Parlament, în luna noiembrie.

Liderul UDMR a explicat că următorul set de măsuri va cuprinde trei direcţii principale: reforma administraţiei centrale, reforma administraţiei locale şi o serie de măsuri destinate stimulării economiei şi pieţei muncii.

„Dacă va fi un pachet, va fi un pachet cu 3 proiecte de legi, pe administraţia centrală, pe administraţia locală şi pe zona economică şi de şomaj”, a precizat Kelemen Hunor.

Această abordare unitară urmăreşte să lege eficientizarea aparatului de stat de măsuri concrete care pot susţine mediul economic. Hunor a menţionat că reforma trebuie să aibă un impact real şi să fie implementată simultan la toate nivelurile administraţiei, pentru a evita dezechilibrele.

El a adăugat că discuţiile din această săptămână din cadrul coaliţiei au fost orientate spre definitivarea acestor proiecte.

„Asta a fost discuţia în această săptămână, în coaliţie şi dacă reuşim să punem acest pachet, atunci undeva în noiembrie îl putem aproba”, a declarat liderul UDMR.

Potrivit acestuia, măsurile economice ar putea include instrumente de sprijin pentru investiţii şi pentru reducerea şomajului, însă detaliile vor fi stabilite după finalizarea analizelor tehnice la nivel guvernamental.

În cadrul aceleiaşi intervenţii, Kelemen Hunor a subliniat că adevărata reformă nu trebuie confundată cu majorarea taxelor sau a impozitelor. El a insistat asupra faptului că o guvernare responsabilă trebuie să se concentreze pe eliminarea privilegiilor şi pe o administrare corectă a resurselor publice.