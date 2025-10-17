Premierul Ilie Bolojan a declarat că executivul nu are altă opţiune decât asumarea răspunderii pentru pachetul privind administraţia locală. Potrivit acestuia, documentul este complet, pregătit pentru implementare şi cuprinde măsuri esenţiale pentru consolidarea rolului autorităţilor locale.

„Nu este altă posibilitate pentru pachetul din administraţia locală decât asumarea de răspundere. Noi discutăm aici doar de o componentă a pachetului de reformă, care înseamnă reducerea. Pachetul acesta este scris, este pregătit, include câteva măsuri foarte importante. În primul rând, întăreşte autoritatea primarilor de a-şi face datoria, în aşa fel încât primăriile să devină factor de dezvoltare şi nu să stea în permanenţă cu mâna întinsă către guvern”, a afirmat Bolojan, la Radio România Actualităţi.

Premierul a explicat că reforma urmăreşte o creştere a responsabilităţii locale. În viziunea sa, autonomia nu trebuie să depindă exclusiv de finanţarea de la bugetul de stat, ci şi de veniturile generate local. În acest sens, pachetul de măsuri prevede întărirea capacităţii administraţiilor locale de a colecta impozite, de a gestiona active publice şi de a elabora politici de dezvoltare proprie.

Bolojan a precizat că măsurile vor permite autorităţilor să preia o parte dintre terenurile şi clădirile aflate în administrarea ministerelor, dar neutilizate, pentru a le valorifica în interesul comunităţii.

„Deci vrei autonomie locală? Da, dar nu pe banii totali ai statului, ci şi pe banii pe care îi încasezi tu. Şi se creează această autoritate de a-şi încasa impozitele, de a genera politici de dezvoltare, de a le transfera active pe care astăzi statul român le are şi nu le foloseşte către autorităţile locale, pentru a pune în valoare terenuri sau clădiri care sunt ale ministerelor”, a explicat premierul.

În cadrul declaraţiilor sale, Ilie Bolojan a subliniat că pachetul legislativ introduce o formă de descentralizare reală, prin care autorităţile locale vor primi atribuţii suplimentare în domenii considerate până acum de competenţa exclusivă a statului.

„În acest pachet se face o descentralizare, un transfer de autorităţi către autorităţile locale”, a spus premierul.

Printre noile competenţe se numără şi dreptul de a reglementa activităţile comerciale sensibile, precum jocurile de noroc, în interiorul localităţilor.

Bolojan a explicat că, în prezent, primăriile nu deţin pârghii pentru a controla amplasarea sălilor de jocuri de noroc, ceea ce creează dezechilibre în mediul urban.

„Gândiţi-vă, de exemplu, că astăzi o primărie nu are niciun control în interiorul localităţii vizavi de jocurile de noroc. Dacă ne ducem într-un oraş din România, constatăm că aproape pe fiecare stradă, la parter de bloc, de multe ori, avem aceste jocuri de noroc”, a spus acesta.

Prin noul pachet, autorităţile locale ar urma să poată decide zonele unde aceste activităţi pot fi desfăşurate şi să stabilească taxe speciale în funcţie de amplasament.

„Acest pachet transferă dreptul autorităţilor locale de a autoriza sau nu în interiorul unei localităţi jocurile de noroc, de a stabili zone dedicate acestora şi de a impune taxe speciale pentru ca, în acele zone, să regleze intensitatea, câte jocuri de noroc sunt necesare”, a adăugat Bolojan.

Premierul a afirmat că, din cauza complexităţii măsurilor, cea mai eficientă cale pentru aplicarea acestora este asumarea răspunderii guvernamentale. Această procedură va permite implementarea rapidă a reformei, evitând blocajele generate de dezbaterile prelungite din Parlament.

„Acest pachet, dat fiind complexitatea lui, are nevoie de o gândire unitară şi atunci asumarea răspunderii este forma practică prin care el poate deveni lege, într-o perioadă relativ scurtă”, a spus Bolojan.

El a subliniat că obiectivul principal al guvernului este crearea unui cadru legislativ care să susţină dezvoltarea locală prin iniţiativă proprie.

„Asta trebuie să facem în perioada următoare cât mai repede posibil. Toate elementele care întăresc autonomia locală, de la posibilitatea de încasare a impozitelor, de la autoritatea de a controla disciplina în construcţii, de a face planuri de urbanism, de a da facilităţi pentru dezvoltare, sunt cuprinse în acest pachet”, a precizat premierul.

În încheiere, Bolojan a subliniat că dezvoltarea României nu se poate realiza exclusiv de la nivel central.