Primarul interimar Stelian Bujduveanu a explicat că locatarii blocului afectat de explozie au trei opțiuni pentru etapa a doua a relocării: pot opta pentru închirierea unei locuințe de pe piața liberă, se pot muta în apartamente oferite de ONG-uri sau pot alege locuințe din fondul Primăriei Capitalei ori al primăriilor de sector. În prima etapă, peste 100 de persoane au fost deja cazate în hoteluri din București.

”Sunt trei modalităţi de relocare, agreate cu toată lumea în această seară, pentru etapa a doua. Etapa 1 s-a încheiat, avem peste 100 de persoane cazate în hotelurile din municipiul Bucureşti. Etapa a doua înseamnă trei variante: fie vor alege şi vor opta la o chirie de pe piaţa liberă, într-un grafic şi într-o grilă pe care am aprobat-o în Consiliul General, fie vor alege să funcţioneze în apartamentele puse la dispoziţie de organizaţiile non-guvernamentale de profil, care sunt de mare ajutor în această perioadă, fie vor opta pentru un apartament din fondul propriu al Primăriei Capitalei sau al primăriilor de Sector”, a declarat primarul interimar Stelian Bujduveanu, despre opţiunile de cazare ale locatarilor din blocul afectat de explozie.

Primarul interimar Stelian Bujduveanu a subliniat că locatarii afectați de explozie au la dispoziție trei opțiuni de relocare și a anunțat că se va organiza o nouă întâlnire joi seară la sediul Primăriei Capitalei pentru a evalua situația și a decide eventualele intervenții suplimentare.

”Am convenit să ne revedem joi, seară, tot în sediul Primăriei Capitalei, pentru a şti această analiză, cum s-a finalizat şi dacă mai trebuie să intervenim”, a arătat el.

De asemenea, Primăria va acorda un ajutor financiar de 1.500 de lei pentru fiecare persoană afectată, pentru a-i sprijini în refacerea vieții cotidiene, având în vedere că unii locatari au rămas fără bani în urma incidentului.

”Vinerea viitoare, cel târziu, împreună cu dânsii, avem asigurat că se vor găsi aceste apartamente în care să fie confortabil să se mute, imediat”, a mai spus primarul interimar.

Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a declarat că, în funcție de concluziile anchetei privind explozia din cartierul Rahova, Ministerul va iniția modificări legislative pentru a clarifica responsabilitățile firmelor sau entităților care intervin în cazurile de scurgeri de gaz natural, astfel încât acestea să nu se mai învinovățească reciproc.

„E profund nedrept şi inuman ca în 2025 să avem astfel de evenimente, în condiţiile în care ele puteau să fie preîntâmpinate. Ancheta va arăta cine cum a greşit. Din nefericire, în momentul de faţă există legislaţie, dar care nu se aplică foarte ferm, există foarte clar delimitat fiecare pas”, a afirmat Bogdan Ivan sâmbătă, într-o intervenţie la Antena 3.

Ministrul a precizat că legislația stabilește clar pașii ce trebuie urmați în cazul scurgerilor de gaze în zonele rezidențiale, iar fiecare procedură este documentată prin procese verbale și fotografii.

Anchetatorii verifică acum cine era responsabil, dacă a respectat procedurile și, dacă nu, de ce nu le-a urmat. Oficialul a subliniat că, în cazul exploziei din Rahova, „elementul esențial” îl reprezintă persoana care a decis să permită continuarea alimentării cu gaze în bloc, în ciuda sigiliului aplicat pe rețeaua de distribuție.

„În momentul de faţă, împreună cu cei mai buni oameni pe care îi are Ministerul Energiei, deşi astfel de reglementări nu sunt în curtea noastră, dar avem o responsabilitate morală pe aceste subiecte, lucrăm să vedem care vor fi rezultatele anchetei iar la final voi veni cu o modificare de legislaţie dacă va fi cazul, pentru ca toate aceste firme să nu mai dea de pe una pe alta într-o situaţie similară, să nu mai avem pierderi de vieţi omeneşti în astfel de situaţii şi să avem un control foarte clar al fiecărui pas într-un astfel de proces, de acum înainte, pentru că nu putem să vedem cum mor oamenii în case, fără să fie vinovaţi, din cauza erorii unui Dorel care nu şi-a făcut treaba la timp sau care a fost indolent şi a spus că merge şi aşa”, a adăugat Bogdan Ivan.

Ministrul a menționat că sunt analizate apelurile la dispecerat și la 112 pentru a stabili ce sesizări au fost făcute și cine a ignorat avertizările referitoare la scurgerile de gaz din bloc.