De la începutul lunii septembrie, soluțiile Kaspersky au detectat și blocat mii de astfel de e-mailuri frauduloase la nivel global, evidențiind o creștere clară a acestui tip de atac în comparație cu lunile anterioare. Atacurile reflectă sofisticarea tehnicilor de phishing folosite și necesitatea ca organizațiile să fie vigilente și să adopte măsuri stricte de securitate cibernetică pentru a preveni pierderi financiare.

Aceste e-mailuri se prezintă de obicei ca provenind de la departamentele de achiziții ale unor companii aeriene importante, anunțând inițiative sau proiecte noi și căutând furnizori sau contractori. După ce destinatarul răspunde, atacatorii trimit documente false, precum formulare de înregistrare a furnizorilor sau acorduri de confidențialitate, pentru a crea impresia de credibilitate.

Ulterior, organizațiile vizate sunt solicitate să plătească un „depozit rambursabil pentru exprimarea interesului”, în valoare de câteva mii de dolari, justificat ca necesar „pentru a garanta o poziție prioritară în calendarul parteneriatului”, cu promisiunea că suma va fi returnată după semnarea presupusului parteneriat.

În contextul acestor atacuri, Kaspersky recomandă organizațiilor: