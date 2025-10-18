Oricine găsește pe stradă o sumă de bani, un portofel sau acte personale are obligația de a le restitui proprietarului, dacă acesta poate fi identificat. În lipsa unor date care să permită contactarea acestuia, bunurile trebuie predate celei mai apropiate unități de poliție, care va demara procedurile de identificare a deținătorului de drept.

Codul penal este explicit în privința acestor situații. Potrivit articolului 243, persoana care nu predă în termen de zece zile bunul găsit sau sumele de bani riscă să fie cercetată penal pentru „însușirea bunului găsit”.

Pedeapsa prevăzută de lege constă în închisoare de la o lună la trei luni ori amendă penală. Textul legislativ menționează că sancțiunea se aplică și în cazurile în care bunul a ajuns, din greșeală sau întâmplător, în posesia unei alte persoane decât a proprietarului legitim.

Astfel, chiar și în situațiile aparent neintenționate, persoana care nu returnează bunul poate fi trasă la răspundere. Legea consideră că simpla păstrare a unui obiect sau a unei sume de bani fără a face demersurile legale pentru restituire constituie o faptă penală.

Gravitatea faptei este analizată în funcție de valoarea bunului, de intenția celui care l-a găsit și de posibilitatea reală de a identifica proprietarul.

De asemenea, pentru persoanele cu antecedente penale sau care au mai comis fapte similare, instanța poate dispune pedepse mai severe. Totuși, situația se poate schimba dacă persoana păgubită decide să renunțe la plângere sau să îl ierte pe făptuitor.

Codul Civil reglementează și procedura prin care o persoană poate ajunge, în anumite condiții, să păstreze bunul găsit. Legea prevede că orice obiect de valoare descoperit trebuie returnat proprietarului sau predat poliției. În cazul predării către poliție, se întocmește un proces-verbal care consemnează data și locul descoperirii, precum și detalii despre bunul respectiv.

După preluarea bunului, organele de poliție au obligația de a face public un anunț referitor la acesta, fie la sediul instituției, fie pe site-ul oficial. Anunțul trebuie să conțină informații descriptive, astfel încât proprietarul să poată recunoaște obiectul pierdut.

Dacă, în termen de șase luni de la data anunțului, bunul sau suma de bani nu este revendicat de nimeni, legea îl consideră „fără stăpân”. În această situație, bunul revine persoanei care l-a găsit și care l-a predat conform procedurii legale. În toate cazurile, restituirea se face doar pe baza procesului-verbal întocmit de poliție.

Prin urmare, legislația oferă o cale legală prin care un bun pierdut și nerevendicat poate fi păstrat, însă numai după respectarea tuturor pașilor oficiali.

Regulile se modifică ușor atunci când bunul este găsit într-un mijloc de transport sau într-un spațiu public, precum un restaurant, un spital, un magazin sau o instituție. În aceste cazuri, legea prevede că obiectul sau suma de bani trebuie predate administratorului spațiului respectiv sau persoanei care deține un titlu legal asupra lui.

Astfel, în cazul unui autobuz, tramvai sau tren, bunul trebuie înmânat șoferului ori șefului de tren, în timp ce într-un restaurant, răspunderea revine managerului sau administratorului. Într-un spital sau magazin, bunul se predă directorului sau persoanei desemnate de conducere.

După predare, responsabilul are obligația de a urma aceleași proceduri ca în cazul poliției, respectiv întocmirea unui proces-verbal și anunțarea publică a descoperirii bunului. Dacă în termen de șase luni proprietarul nu revendică obiectul, acesta poate fi restituit celui care l-a găsit, pe baza documentelor legale.

Prin urmare, legea tratează distinct aceste situații, ținând cont de specificul locului în care s-a făcut descoperirea. Totuși, în toate cazurile, principiul de bază rămâne același: bunul găsit trebuie declarat și returnat pentru a evita consecințele legale.