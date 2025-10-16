Potrivit Codului Civil, întreținerea unei locuințe este împărțită între proprietar și chiriaș, în funcție de natura cheltuielilor. Proprietarul este responsabil de reparațiile majore și de menținerea imobilului într-o stare corespunzătoare de folosință, iar această obligație include și centrala termică, considerată un element esențial al locuinței.

Astfel, dacă în contractul de închiriere nu există o clauză care prevede altfel, proprietarul este cel care trebuie să suporte costurile reviziei tehnice periodice a centralei, precum și eventualele reparații de amploare.

Situația se schimbă însă dacă în contractul de închiriere există o prevedere clară care transferă responsabilitatea întreținerii centralei termice către chiriaș. În acest caz, locatarul va trebui să achite costul reviziei, să programeze verificarea tehnică periodică și să suporte eventualele cheltuieli minore de întreținere. În lipsa unei astfel de clauze, chiriașul nu poate fi obligat legal să plătească revizia, iar obligația rămâne în sarcina proprietarului, conform dispozițiilor Codului Civil.

„Potrivit Codului Civil, proprietarul este responsabil de întreținerea majoră a locuinței, ceea ce înseamnă că în această categorie intră și centrala termică”, a explicat avocatul Gabriela Ursărescu, conform Playtech

Revizia tehnică periodică a centralei termice este obligatorie prin lege și trebuie efectuată o dată la doi ani, conform normelor ISCIR. Aceasta nu reprezintă doar o formalitate administrativă, ci o măsură importantă de siguranță care previne incidente precum scurgerile de gaz, defecțiunile sau exploziile. În plus, o centrală verificată periodic funcționează mai eficient, consumă mai puțin gaz și are o durată de viață mai lungă.

„Dacă aveți un contract de închiriere și s-a trecut în sarcina dumneavoastră întreținerea și revizia centralei, atunci sunteți bun de plată. Dacă nu este specificat nimic despre acest aspect în contract, se aplică dispozițiile Codului Civil și cade revizia în sarcina proprietarului”, a mai spus avocatul.

Neglijarea efectuării reviziei poate atrage amenzi semnificative, iar în unele cazuri se poate ajunge chiar la debranșarea de la rețeaua de gaze. Pentru a evita eventualele dispute, specialiștii recomandă ca toate responsabilitățile privind întreținerea locuinței – inclusiv cele referitoare la centrala termică – să fie prevăzute explicit în contractul de închiriere. În acest fel, atât proprietarul, cât și chiriașul își cunosc din start obligațiile și pot evita neînțelegerile ulterioare.