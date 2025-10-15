Un europarlamentar german l-a dat în judecată pe premierul Ungariei, Viktor Orban, acuzându-l de un posibil atac informatic.

Daniel Freund a spus că a depus o plângere penală cu ajutorul Societății pentru Drepturi Civile (GFF), o organizație pentru drepturile omului din Berlin, Germania. El a explicat că plângerea a fost trimisă Parchetului din Krefeld, Germania.

Freund a declarat că, anul trecut, cineva a încercat, fără succes, să-i instaleze pe dispozitive programe de spionaj. Potrivit spuselor sale, atacul ar fi fost făcut cu un program creat de compania „Candiru”, pe care o folosesc și autoritățile maghiare. Acesta a povestit că a primit un mail fals, care conținea un link; dacă ar fi dat click pe el, programul spion s-ar fi instalat automat.

Freund a menționat că experții IT ai Parlamentului European cred că Guvernul Orban ar putea fi implicat în atacul informatic. El l-a acuzat pe Orban că nu respectă democrația și statul de drept. Dacă acuzațiile se dovedesc adevărate, ar fi un atac grav asupra Parlamentului European. Acesta a adăugat că nimeni din Europa nu ar trebui să se teamă că este spionat pentru că apără valorile democratice.

Freund și GFF au spus că plângerea are scopul de a clarifica situația și de a preveni atacurile informatice cu programe spion. Potrivit lor, astfel de atacuri încalcă grav viața privată a oamenilor și legile privind tehnologia informației și comunicațiile.

„Potrivit experților IT ai Parlamentului European, guvernul ungar s-ar putea afla în spatele atacului cibernetic care m-a vizat. Orban disprețuiește democrația și statul de drept. Dacă suspiciunea se confirmă, ar fi un atac scandalos la adresa Parlamentului European. Acestea încalcă masiv confidențialitatea celor afectați. De asemenea, încalcă legea IT și secretul telecomunicațiilor”, a spus Freund.

Daniel Freund este membru al Parlamentului European din partea Verzilor din anul 2019. Principalele sale teme sunt transparența, democrația, lupta împotriva corupției și viitorul UE.

A condus activitatea Verzilor privind modificarea tratatelor UE, a negociat o autoritate etică independentă pentru instituțiile UE și prezidează grupul de lucru interpartizan împotriva corupției.

A contribuit la asigurarea înghețării majorității fondurilor UE ale guvernului condus de Viktor Orban în Ungaria și de fostul guvern PiS în Polonia, atâta timp cât aceștia continuă să atace democrația și statul de drept.

Înainte să fie ales în Parlamentul European, a condus activitatea europeană a Transparency International timp de cinci ani.

A acumulat experiență suplimentară la Ministerul Federal de Externe al Germaniei, Delegația UE din Hong Kong, firma de consultanță Deloitte și Academia Funcției Publice Franceze (ENA).

A studiat științe politice, economice și juridice la Leipzig, Paris și Washington. Deține o diplomă de master în Afaceri Publice de la Sciences Po Paris. Împreună cu colegi studenți, a fondat un proiect pentru un cotidian european – European Daily – care le-a adus o nominalizare la Premiul Charlemagne pentru Tineret.