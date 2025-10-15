Patronii de firme micro, mici și mijlocii, organizați în confederația patronală IMM România, solicită Guvernului să păstreze salariul minim pe economie la nivelul actual de 4.050 de lei și pentru anul 2026. Solicitarea vine după ce un parlamentar PSD a anunțat intenția partidului de a crește salariul minim în anul următor.

IMM România a transmis miercuri, 15 octombrie, că, în contextul actual al condițiilor economice și al crizei bugetare, mediul de afaceri are nevoie mai degrabă de măsuri de sprijin, și nu de majorarea costurilor salariale.

„Întreprinderile au nevoie în acest moment de măsuri suport și nu de creșterea costurilor. IMM România, confederaţie patronală reprezentativă la nivel naţional, solicită menținerea salariului minim brut pe economie la nivelul actual de 4050 de lei pentru anul 2026”, se arată în comunicat.

Organizația patronală a prezentat patru argumente principale în sprijinul solicitării sale:

Primul motiv se referă la creșterea costurilor cu forța de muncă într-o perioadă caracterizată de majorarea generalizată a taxelor și impozitelor pentru mediul de afaceri. Aceasta, spun patronii, afectează competitivitatea firmelor românești, crescând riscul insolvențelor și reducând consumul, ceea ce generează presiune suplimentară asupra IMM-urilor.

Al doilea argument se bazează pe evoluția salariului minim în ultimii trei ani. Potrivit IMM România, salariul minim a crescut constant peste rata inflației, ceea ce a dus la o creștere reală a puterii de cumpărare a angajaților. În această situație, o nouă majorare ar putea conduce la disponibilizări, distorsionarea pieței prin munca nefiscalizată și reducerea investițiilor.

Al treilea punct indică o alternativă pentru creșterea veniturilor angajaților fără a majora nesustenabil costurile firmelor: reducerea fiscalității pe forța de muncă. În acest mod, salariile nete ar putea crește fără a afecta competitivitatea companiilor.

În final, patronatele susțin că majorarea salariului minim, combinată cu creșterea fiscalității și fără măsuri de sprijin pentru IMM-uri, va transfera toate costurile suplimentare către antreprenori. Aceasta ar determina creșterea prețurilor produselor și serviciilor, afectând competitivitatea firmelor românești.

În prezent, salariul minim brut pe economie este de 4.050 lei lunar, în creștere cu 9,4% față de 2024, când era de 3.700 lei. Salariul minim net pe care angajații îl primesc „în mână” este de 2.574 lei, după aplicarea scutirii de taxe de 300 lei prevăzută de OUG 156/2024.

Astfel, majorarea salarială din 2025 a adus angajaților o creștere de 211 lei, reprezentând aproximativ 9% în termeni neti, beneficiind 1,82 milioane salariați.

Salariul minim orar, pentru un program normal de lucru de 165,334 ore pe lună, este de 24,496 lei/oră, conform HG 1505/2024. Pe partea de costuri pentru angajatori, aceștia suportă, începând cu 2025, un cost salarial complet de 4.134 lei pentru un angajat la salariul minim, în creștere cu 357 lei față de nivelul precedent.

În februarie 2025, fostul Guvern Ciolacu a stabilit un mecanism de calcul al salariului minim pe baza puterii de cumpărare, nivelului general al salariilor, ratei de creștere a acestora și productivității muncii la nivel național. De asemenea, directiva europeană privind salariul minim recomandă ca acesta să fie orientat către 60% din salariul median brut sau 50% din salariul mediu brut.