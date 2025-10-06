Din cuprinsul articolului Florin Manole pregătește introducerea salariului de bază minim brut pe țară în anul 2026

Potrivit unor surse salariul minim brut pe țară pentru 2026 este estimat la 4.325 lei, având o creștere de circa 6,8% față de 2025.

Ministerul Muncii, condus de Florin Manole, a realizat o estimare preliminară a salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată pentru anul 2026, care se ridică la 4.325,56 lei. Aceasta reprezintă 47,11% din câștigul salarial mediu brut lunar estimat pentru anul viitor și marchează o creștere de aproximativ 6,8% comparativ cu nivelul din 2025.

Potrivit calculelor ministerului:

47% din câștigul salarial mediu brut lunar 2026 ar fi 4.314,60 lei

50% din câștigul salarial mediu brut lunar 2026 ar fi 4.590,00 lei

52% din câștigul salarial mediu brut lunar 2026 ar fi 4.773,60 lei

Conform surselor, aceste cifre sunt un reper pentru angajatori și angajați în planificarea bugetelor și negocierea salariilor, urmând ca valoarea finală să fie stabilită prin act normativ la începutul anului 2026.