Într-o analiză video postată pe TikTok, Dan Andronic a afirmat că Nicușor Dan își completează echipa, pregătindu-se să aducă alături de el mai multe nume cunoscute din politică și diplomație.

„Văd că Nicușor Dan face schimbări – își completează, de fapt, echipa. Se pregătește să-i aducă pe ambasadorul Marius Lazurca, pe Valentin Naumescu de la UBB Cluj, pe Ludovic Orban, pe Eugen Tomac și pe o doamnă de la Primăria Capitalei care se ocupa de presă”, a spus Andronic.

Jurnalistul a subliniat că orice lider are dreptul să-și aleagă colaboratorii, însă componența echipei spune mult despre modul în care acesta va înțelege să exercite funcția.

„Acum, orice președinte are dreptul să-și aleagă propria echipă. Însă văzând componența acesteia, poți să-ți dai seama și ce fel de președinte vrea să fie”, a explicat el.

Potrivit lui Andronic, lista vehiculată de consilieri și colaboratori arată o predispoziție spre loialități personale, dar și o anumită prudență politică. De la figuri cu experiență diplomatică, precum Marius Lazurca, la profesori universitari și foști lideri politici, echipa pare să combine expertiza cu fidelitatea față de lider.

Unul dintre cele mai discutate nume din lista prezentată este Ludovic Orban, despre care Andronic afirmă că ar urma să fie consilier politic. În opinia sa, alegerea este una complicată.

„E puțin complicat să pui un astfel de om acolo, pentru că, în primul rând, Orban este un politician care nu are dialog cu celelalte partide. Să-l pui într-o zonă în care ai nevoie de un personaj neutru, de adjuvant, nu de un separator”, a punctat jurnalistul.

Andronic a mai remarcat că rolul unui consilier politic la nivel prezidențial presupune mai degrabă capacitate de mediere și neutralitate, calități pe care, în opinia sa, Ludovic Orban nu le mai are în actualul context politic. Totuși, el a recunoscut că alegerea ar putea fi justificată printr-o legătură de loialitate și încredere personală.

În contrast, Eugen Tomac ar urma să preia un rol la Departamentul pentru Românii de Pretutindeni, poziție pe care Andronic o consideră potrivită.

„Despre Eugen Tomac, la Departamentul pentru Românii de Pretutindeni, aș zice că își are locul acolo. Și am înțeles că oricum va fi onorific, pentru că am înțeles că oricum vrea să-și păstreze jobul de europarlamentar”, a adăugat el.

În continuarea analizei sale, Dan Andronic a remarcat că ceilalți doi propuși – Marius Lazurca și Valentin Naumescu – sunt „persoane absolut onorabile”, însă rămâne de văzut dacă vor fi implicați doar temporar sau dacă vor primi ulterior funcții oficiale.

„O să vedem dacă îi va propulsa și în alte funcții, deci dacă îi trece pe la Cotroceni doar așa pentru o perioadă de acomodare, după care îi trimite în altă parte”, a spus el.

Totuși, jurnalistul a subliniat că, în ansamblu, nu vede echipa drept una remarcabilă, ci mai degrabă o formulă prudentă, bazată pe încredere.

„Dar, nu aș spune că este o echipă ‘wow’. Nu aș spune că e ceva care, cum spun americanii, să fie un game changer. Este o echipă modestă, este o echipă care îmi arată că Nicușor Dan se bazează foarte mult pe loialități”, a comentat Andronic.

Această observație se leagă și de percepția din interiorul mediului politic, unde, potrivit lui, există nemulțumiri legate de influența cercului apropiat al lui Nicușor Dan.

Andronic a menționat că mai multe voci politice s-ar plânge că accesul la Cotroceni este tot mai dificil, fiind „filtrat” de apropiați ai lui Nicușor Dan din zona USR.

„Sunt foarte mulți care se plâng că nu mai au loc la Cotroceni. Nu mai pot să ajungă la Cotroceni din cauza lui Țoiu, Moșteanu și Drulă. Useriștii l-au acaparat pe Nicușor Dan, spun gurile rele. Inclusiv Bolojan se plânge lucrul ăsta, iar Bolojan nu este anti-USR, dar simte și el o anumită presiune”, a afirmat el.

Analistul a sugerat că o astfel de situație poate conduce la o izolare politică a viitorului președinte și la o scădere a capacității de dialog între Palatul Cotroceni și restul spectrului politic.

„Dacă va rămâne pe echipa asta, Nicușor Dan se duce spre o zonă de mediocritate. Este o zonă în care fi sau va deveni din ce în ce mai mult politician și din ce în ce mai puțin președinte”, a mai spus Andronic.

În finalul intervenției sale, Dan Andronic a subliniat că analiza sa se bazează pe informațiile existente până în prezent și că judecata este una preliminară, făcută înainte de confirmarea numirilor.

„Dar, până la urmă știți cum e: asta e o judecată înaintea numirilor. Poate că nu vor fi castea, deși am îndoieli. Dar chiar și așa, numai faptul că circulă astfel de zvonuri reprezintă un indiciu suficient de puternic. Iar, treaba noastră este până la urmă să analizăm indiciile”, a explicat jurnalistul.

El a concluzionat că, dacă speculațiile se confirmă, „atunci va fi o echipă slabă”, ceea ce, în opinia sa, ar indica și un președinte slab. Postarea sa s-a încheiat într-un ton calm, caracteristic prezentărilor sale video: