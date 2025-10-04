Maricel Păcuraru folosește Realitatea ca pe un instrument de șantaj
Jurnalistul Dan Andronic a afirmat că atacurile lui Maricel Păcuraru asupra sa erau de așteptat, subliniind că acesta folosește Realitatea ca pe un instrument de șantaj pentru a obține bani și influență politică, lucru pe care îl face de mult timp și continuă să-l facă.
Dan Andronic a spus că, din perspectiva lui, acest comportament era previzibil, deși îl considera penibil, mai ales pentru că Păcuraru vorbește despre „statul paralel” în timp ce are un dosar penal care a fost amânat de peste 70 de ori între 2015 și 2025, ajungând abia la camera preliminară.
El a sugerat că sprijinul primit de Păcuraru de la Coldea și de la structuri ale statului paralel era evident, iar amânările repetate ale procesului nu puteau fi justificate prin lipsa apărării, fiind o situație de necrezut.
Maricel Păcuraru sprijinit de statul paralel
”Bâtele lui Maricel Păcuraru m-au luat la țintă. E normal. E normal pentru că Realitatea este un instrument de șantaj pentru el pe care îl folosește fără să clipească.
Pentru ce? Ca să facă bani și influență politică. Asta a făcut toată viața, asta face și acuma. Nu mă miră. Eu cel puțin așa l-am cunoscut și văd că așa o să-l și las. Dar, într-un fel, e penibil.
E penibil pentru că el vorbește de statul paralel. V-am mai spus eu. Maricel Păcuraru are un dosar penal care a intrat pe rolul tribunalului în 2015 și în 2025, deci după 10 ani și după vreo 70-80 de amânări, e de abia la camera preliminară.
Păi dacă băiatul ăsta nu e sprijinit de statul paralel și de Coldea a fost sprijinit, ca să fie foarte clar.
(…) Să-mi spună mie cineva sau oricui că la termenul 60-69 se amână cauza pentru lipsă de apărare într-un dosar penal înseamnă că ne ia de proști”, spune jurnalistul Dan Andronic într-un clip publicat pe TikTok.
