Jurnalistul Dan Andronic a afirmat că atacurile lui Maricel Păcuraru asupra sa erau de așteptat, subliniind că acesta folosește Realitatea ca pe un instrument de șantaj pentru a obține bani și influență politică, lucru pe care îl face de mult timp și continuă să-l facă.

Dan Andronic a spus că, din perspectiva lui, acest comportament era previzibil, deși îl considera penibil, mai ales pentru că Păcuraru vorbește despre „statul paralel” în timp ce are un dosar penal care a fost amânat de peste 70 de ori între 2015 și 2025, ajungând abia la camera preliminară.

El a sugerat că sprijinul primit de Păcuraru de la Coldea și de la structuri ale statului paralel era evident, iar amânările repetate ale procesului nu puteau fi justificate prin lipsa apărării, fiind o situație de necrezut.