USR s-a prezentat întotdeauna ca un partid reformist, care luptă cu metehnele vechiului sistem politic, însă realitatea este că aplică aceleași tertipuri ca celelalte partide politice prin care să asigure posturi călduțe pentru apropiați.

„Meritocrația” promisă de USR se dovedește, din nou, o glumă amară. Gândul a publicat o anchetă explozivă care arată că, din peste o mie de CV-uri prezentate ca dovadă a selecției transparente, în funcții-cheie au ajuns tot pilele de partid și rudele liderilor. Printre „câștigători”, se numără și cumnata lui Cătălin Drulă.

”Gândul” a publicat lista celor care au fost numiți în funcții-cheie de conducere sau care urmează a fi numiți pe baza „analizei” celor 1.000 de CV-uri, toți bineînțeles apropiați ai conducerii USR.

Lista începe cu Teodora Stoian. Jurista de casă a USR a fost trimisă direct secretar de stat la Ministerul Justiției. Este aceeași persoană care a formulat toate cererile în procesul intern dintre Elena Lasconi și partidul USR, însă în final Lasconi a ales să-l folosească pe Alexandru Dumitrescu.

Elena Tudose, fost City Manager la Sectorul 2, este acum secretar de stat la Ministerul Mediului. Cunoscută ca apropiată a primarului Radu Mihaiu și a lui Vlad Voiculescu, Elena Tudose a prins funcția prin prietenii politice, nu prin vreun palmares profesional remarcabil.

Andrei Miftode, un deputat care nu a mai prins loc în Parlament, a fost reciclat de partid și făcut secretar de stat la Ministerul Economiei. Sprijinit de Allen Coliban, fostul edil al Brașovului, Andrei Miftode își continuă cariera politică din umbra pilelor.

Și urmează la Alina Gîrbea. Cumnata lui Cătălin Drulă este exemplul perfect al „meritocrației de familie”. Fără rezultate notabile în zona fondurilor europene a fost pusă secretar de stat la Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, profitând de combinația între lobby feminist și relații de familie.

Un alt nume este Florin Cogarceanu care, potrivit Gândul, a fost instalat secretar de stat la Ministerul Dezvoltării, fiind apropiat direct al lui Stelian Ion. Cristian Seidler, scos de pe listele pentru Parlament, a fost reabilitat și numit secretar de stat în cabinetul vicepremierului Ionuț Moșteanu. Același Seidler care denunța „nereguli interne” în USR, dar care a fost imediat recuperat și răsplătit cu funcție de guvern.

Dragoș Reșitnec, mâna dreaptă a lui Dominic Fritz, a primit poziția de secretar general adjunct în Guvern. Potrivit surselor citate de Gândul, funcția era cu dedicație, criteriile de selecție fiind croite astfel încât să ajungă doar un membru de partid fidel. Meritocrația a rămas doar pe afișele de campanie.

În realitate, USR a împărțit posturile după carnet de partid și relații personale, nu după competență.