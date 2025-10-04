Înalta Curte de Casație și Justiție a respins contestația DNA și a menținut decizia de a exclude probele obținute cu sprijinul Serviciului Român de Informații (SRI) în dosarul Tel Drum, în care Liviu Dragnea este inculpat. Decizia este definitivă, iar prejudiciul estimat în acest caz se ridică la aproape 20 de milioane de euro.

Hotărârea instanței survine după ce, pe 20 mai 2025, judecătoarea de cameră preliminară Lucia Rog a decis: „Constată nelegalitatea interceptărilor și înregistrărilor comunicaţiilor electronice autorizate prin încheierile judecătorului din cadrul Înaltei Curţi de Casație și Justiție și care au stat la baza emiterii mandatelor de siguranță națională (…) precum și a notelor de redare a convorbirilor telefonice și comunicărilor electronice efectuate în baza acestor mandate”. Judecătoarea este soția generalului SRI Anton Rog, șeful CyberInt.

Potrivit portalului ÎCCJ, instanța a exclus mai multe probe colectate de DNA cu sprijinul SRI pe baza unui mandat de siguranță națională în dosarul Tel Drum.

„Respinge, ca nefondată, contestaţia formulată de Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Direcţia Naţională Anticorupţie împotriva încheierii nr. 229 din data de 20 mai 2025, pronunţată de judecătorul de cameră preliminară din cadrul Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie – Secţia penală, în dosarul nr. 28227/3/2022/a1. Cheltuielile ocazionate de soluţionarea contestaţiei formulate de Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Direcţia Naţională Anticorupţie rămân în sarcina statului. Definitivă. Pronunţată în şedinţa camerei de consiliu, astăzi, 01 octombrie 2025”, se arată în comunicatul instanței.

Dosarul Tel Drum a fost deschis pe 17 octombrie 2022, când Dragnea, compania Tel Drum și alte persoane au fost trimise în judecată. Fostul președinte al Camerei Deputaților este acuzat de constituirea unui grup infracțional organizat, abuz în serviciu și instigare la fraudă cu fonduri europene.

„Inculpatul Liviu Nicolae Dragnea, preşedinte al Consiliului Judeţean Teleorman, ar fi iniţiat un grup infracţional organizat din care ar fi făcut parte funcţionari din administraţia locală şi persoane din mediul de afaceri. Grupul ar fi acţionat în perioada 2001-2017 în scopul de a obţine, în mod fraudulos, sume importante din contractele finanţate din fonduri publice (naţionale şi europene), prin infracţiuni de abuz în serviciu, de fraudare a fondurilor europene, de evaziune fiscală şi folosirea de informaţii ce nu sunt destinate publicităţii ori permiterea accesului unor persoane neautorizate la aceste informaţii”, a transmis DNA.

Prejudiciul total estimat în dosar se ridică la aproximativ 20 de milioane de euro, dintre care aproape 6,4 milioane de euro în dauna bugetului de stat și circa 13 milioane de euro în dauna Uniunii Europene.

Deși dosarul se află încă în camera preliminară a ICCJ, procedura depășește termenul legal de 60 de zile prevăzut de articolul 343 din Codul de procedură penală, care stabilește că „durata procedurii în camera preliminară este de cel mult 60 de zile de la data înregistrării cauzei la instanță”. Această etapă presupune analiza aspectelor procedurale înainte de judecarea pe fond.

Liviu Dragnea a mai fost condamnat anterior la doi ani de închisoare cu suspendare în dosarul Referendumul și la trei ani și jumătate cu executare în dosarul angajărilor fictive. De asemenea, fostul lider PSD avea un alt dosar pentru trafic de influență, legat de presupusa finanțare ilegală a vizitei în SUA la Donald Trump, însă acesta a fost returnat DNA.