Alexandru Petrescu, președintele ASF, a subliniat că preocuparea pentru asigurarea trotinetelor electrice nu este doar teoretică, ci întemeiată, menționând că un proiect legislativ referitor la acest subiect se află deja în proces de analiză în Parlament.

„Discuția despre obligativitatea unei asigurări de răspundere civilă pentru utilizatorii de trotinete electrice este una legitimă și necesară. În primul rând, trebuie spus că România are obligația de a transpune în legislația națională Directiva europeană 2021/2118/CE, care extinde sfera de aplicare a asigurării RCA la anumite vehicule ușoare, inclusiv trotinetele și bicicletele electrice, atunci când îndeplinesc criterii tehnice clare de viteză și greutate”, a precizat Alexandru Petrescu.

El a precizat că propunerea legislativă aflată în examinare la Camera Deputaților stabilește criterii concrete pentru trotinetele care ating viteze de peste 25 km/h sau au o greutate de peste 25 kg.

„Aceste praguri urmăresc să diferențieze între mijloacele de mobilitate cu risc redus și cele care, prin caracteristicile lor, pot produce accidente cu consecințe mai grave”, a adăugat Alexandru Petrescu.

Referindu-se la propunerea ca polița RCA să fie asociată direct cu CNP-ul, Alexandru Petrescu a subliniat că o astfel de abordare nu există în prezent în Europa și ar implica modificări profunde în structura întregului sistem.

„Trebuie însă precizat că, în sistemul european și în România, principiul de bază este că RCA se asociază vehiculului și, implicit, proprietarului acelui vehicul. Acest model permite trasabilitatea și responsabilizarea, inclusiv prin sistemul Bonus-Malus, care ține cont de istoricul de daune și, treptat, de comportamentul utilizatorului în trafic. Ideea de a avea o poliță RCA legată de CNP, așa cum a fost vehiculată în spațiul public, ar presupune o schimbare structurală a întregului sistem și nu poate fi analizată separat doar pentru categoria trotinetelor”, declară Petrescu.

Din perspectiva ASF, prioritatea principală în orice dezbatere trebuie să fie siguranța și protecția persoanelor implicate în accidente.

„Din perspectiva ASF, principiul fundamental rămâne protecția terților păgubiți. Oricine este rănit într-un accident trebuie să aibă garanția unei despăgubiri rapide și corecte. Intenția noastră este să găsim echilibrul între protecție fermă acolo unde riscurile sunt ridicate și simplitate pentru utilizatorii de trotinete lente, unde pericolul este mult mai mic. De aceea, definirea exactă a pragurilor tehnice și a procedurilor de control este esențială.”

Acesta a afirmat că, dincolo de discuția tehnică legată de RCA, orice inițiativă care sporește siguranța rutieră este binevenită, menționând că reguli clare de circulație, precum și cursuri sau forme suplimentare de pregătire pentru utilizatorii de trotinete electrice, pot contribui la un trafic mai sigur și la protecția atât a acestora, cât și a celor din jur.

El a mai subliniat că ASF sprijină toate reglementările menite să ofere transparență și siguranță celor care circulă pe drumurile publice.

„ASF va sprijini orice reglementare care aduce claritate, echitate și protecție reală pentru participanții la trafic. Credem că soluția corectă este un cadru normativ adaptat noilor forme de mobilitate urbană, dar care să fie aplicabil, proporțional și acceptat de către public”, a spus Petrescu.

Comentariile vin în contextul în care Titi Aur, fost pilot de raliuri și specialist în conducere defensivă, a semnalat creșterea alarmantă a accidentelor cu trotinete electrice — peste 1.500 de persoane rănite și nouă decese conform ultimelor statistici — și a formulat o propunere ce a stârnit controverse.

„Dacă trotinetele electrice vor fi asigurate, nu vor responsabiliza pe cei de la ghidon neapărat, pe când dacă e pe CNP, te face mai responsabil. Că ai 14-16 ani sau 40 de ani, vrei să mergi cu trotineta, îți faci un RCA pentru trotinetă, bicicletă electrică. (…) Dacă faci un accident, are cine să plătească, dar să fie obligat în același timp, când faci acest RCA, să faci un chestionar măcar să știi să mergi pe dreapta, să știi ce înseamnă stop, trecerea de pietoni”, a declarat Titi Aur.

Totodată, autoritățile din București lucrează la un set de reguli privind utilizarea trotinetelor electrice, care ar putea intra în vigoare până la finalul acestui an.