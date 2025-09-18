Primăria Piatra Neamț retrage trotinetele electrice după moartea unui adolescent de 15 ani
Primăria Piatra Neamț a decis să retragă trotinetele electrice de pe domeniul public, după ce un băiat de 15 ani și-a pierdut viața într-un accident. Mai exact, adolescentul s-a dezechilibrat și a căzut pe carosabil. Din păcate, medicii nu au mai reușit să-l salveze.
Decizia autorităților din Piatra Neamț ar putea să inspire și alte orașe din țară, în condițiile în care numărul accidentelor crește alarmant.
„Sunt un pericol pentru toată lumea. Şi pentru şoferi, şi pentru pietoni. Se întâmplă multe accidente. Lasă oriunde trotinetele, poţi să te împiedici”, a declarat o femeie.
În primele șapte luni din 2025, trotinetele electrice au provocat 1.525 de accidente, cu 7 morți și 1.618 răniți
Tragedia de la Piatra Neamț nu este un caz izolat. În toată țara, accidentele cu trotinete electrice au devenit tot mai numeroase, iar statisticile arată cât de gravă este problema.
Numărul accidentelor în care au fost implicate trotinete electrice a explodat în ultimii ani. Dacă în 2024 s-au înregistrat 1.320 de accidente, în doar primele șapte luni din 2025 s-a ajuns deja la 1.525, ne arată datele Poliției Române.
În 80% dintre cazuri, vina a fost a celor care conduceau trotinetele. Victime: 9 oameni au murit în 2024, iar în 2025, până în iulie, încă 7 persoane și-au pierdut viața. Răniți: 1.353 de oameni în 2024 și 1.618 în primele 7 luni din 2025.
Situația e gravă și la mopede:
- 2024: 678 de accidente (430 din vina șoferilor de mopede), cu 29 de morți și 695 de răniți.
- 2025 (ianuarie-iulie): 593 de accidente (369 din vina șoferilor), cu 19 morți și 604 răniți.
Ca termen de comparație: în perioada 2016 – 2019, înainte să existe reguli clare pentru trotinete, au fost raportate doar 192 de accidente în toată țara – cu 1 mort, 37 de răniți grav și 156 de răniți ușor.
Reguli privind circulația cu trotineta electrică
Conform OUG nr 13/2020:
- Vârsta minimă: poți merge cu trotineta doar dacă ai cel puțin 14 ani.
- Cască obligatorie: între 14 și 16 ani, trebuie să porți cască.
- Doar o persoană: trotineta este pentru o singură persoană, nu ai voie să iei pasageri.
- Unde ai voie să mergi: pe pistele pentru biciclete. Dacă nu există, poți merge pe partea dreaptă a șoselei, dar numai dacă trotineta nu trece de 25 km/h.
- Pe trotuar e interzis, dacă nu există pistă specială.
- Lumini și semnalizare obligatorii, inclusiv ziua când vizibilitatea e slabă.