Primăria Piatra Neamț a decis să retragă trotinetele electrice de pe domeniul public, după ce un băiat de 15 ani și-a pierdut viața într-un accident. Mai exact, adolescentul s-a dezechilibrat și a căzut pe carosabil. Din păcate, medicii nu au mai reușit să-l salveze.

Decizia autorităților din Piatra Neamț ar putea să inspire și alte orașe din țară, în condițiile în care numărul accidentelor crește alarmant.

„Sunt un pericol pentru toată lumea. Şi pentru şoferi, şi pentru pietoni. Se întâmplă multe accidente. Lasă oriunde trotinetele, poţi să te împiedici”, a declarat o femeie.

Tragedia de la Piatra Neamț nu este un caz izolat. În toată țara, accidentele cu trotinete electrice au devenit tot mai numeroase, iar statisticile arată cât de gravă este problema.

Numărul accidentelor în care au fost implicate trotinete electrice a explodat în ultimii ani. Dacă în 2024 s-au înregistrat 1.320 de accidente, în doar primele șapte luni din 2025 s-a ajuns deja la 1.525, ne arată datele Poliției Române.

În 80% dintre cazuri, vina a fost a celor care conduceau trotinetele. Victime: 9 oameni au murit în 2024, iar în 2025, până în iulie, încă 7 persoane și-au pierdut viața. Răniți: 1.353 de oameni în 2024 și 1.618 în primele 7 luni din 2025.

Situația e gravă și la mopede:

2024: 678 de accidente (430 din vina șoferilor de mopede), cu 29 de morți și 695 de răniți.

2025 (ianuarie-iulie): 593 de accidente (369 din vina șoferilor), cu 19 morți și 604 răniți.

Ca termen de comparație: în perioada 2016 – 2019, înainte să existe reguli clare pentru trotinete, au fost raportate doar 192 de accidente în toată țara – cu 1 mort, 37 de răniți grav și 156 de răniți ușor.

Conform OUG nr 13/2020: