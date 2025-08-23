Un copil de 12 ani din satul Paltinu, comuna Vatra Moldoviţei, a ajuns vineri la spital după ce a căzut de pe un pod în timp ce se deplasa cu trotineta electrică. Incidentul a readus în atenţie pericolele generate de folosirea acestor vehicule de către minori.

Potrivit Inspectoratului de Poliţie Judeţean (IPJ) Suceava, accidentul a avut loc pe 22 august 2025, în jurul orei 15.30, pe strada Opalnec.

„În urma cercetărilor s-a constatat că la data de 22.08.2025, în jurul orei 15.30, un minor de 12 ani, din sat Paltinu, comuna Vatra Moldoviţei, în timp ce conducea o trotinetă electrică pe strada Opalnec, din localitatea Paltinu, pe un drum în pantă, a pierdut controlul asupra direcţiei de deplasare intrând în coliziune cu un cap de pod, ulterior fiind proiectat in albia Pârâul Boului, suferind vătămări corporale. Acesta a fost transportat la unitate medicală pentru acordare de îngrijiri de specialitate. Poliţiştii au întocmit dosar penal privind infracţiunea de vătămarea corporală din culpă, urmând a se stabili toate circumstanţele producerii evenimentului”, au transmis oficialii Poliţiei judeţene.

Autorităţile atrag din nou atenţia părinţilor asupra faptului că minorii sub 14 ani nu au voie să circule cu trotinetele electrice pe drumurile publice.

Reprezentanţii IPJ Suceava amintesc că:

trotinetele electrice care nu depăşesc viteza de 25 km/h pot fi folosite doar de persoane peste 14 ani;

cei cu vârste între 14 şi 16 ani sunt obligaţi să poarte cască de protecţie;

circulaţia este permisă doar pe pistele pentru biciclete, iar acolo unde acestea lipsesc, doar pe drumuri cu limită de viteză de maximum 50 km/h;

pe trotuar circulaţia este interzisă;

vehiculul trebuie condus cu ambele mâini pe ghidon, iar pe timp de noapte sunt obligatorii luminile şi elementele reflectorizante.

În cazul trotinetelor care depăşesc 25 km/h, legislaţia le încadrează mai degrabă la categoria mopedelor, pentru care este necesar permis de conducere categoria AM şi un regim distinct.