Analiza arată că eliminarea eșalonării simplificate și modificarea celei clasice, mecanisme de care depind numeroși antreprenori aflați în dificultăți financiare, îi lovește în special pe contribuabilii de bună credință.

Într-un context economic fragil, marcat de riscul unei recesiuni, cel de-al doilea pachet fiscal al Ministerului Finanțelor riscă să le retragă acestora singura formă de sprijin real.

Eșalonarea simplificată presupunea plata datoriilor într-un termen de cel mult 12 luni, fără a fi nevoie ca debitorul să aducă garanții. În schimb, varianta clasică permitea o perioadă de maximum 5 ani, dar condiționa acordarea acesteia de constituirea unor garanții menite să acopere integral obligațiile fiscale restante.

Luisiana Dobrinescu, avocat, managing partner Dobrinescu Dobrev SCA, a declarat că propunerile Guvernului privind eșalonările la plată sunt îngrijorătoare, deoarece elimină eșalonarea simplificată și impun garanții personale pentru eșalonarea clasică, ceea ce consideră măsuri grave.

“Propunerile de modificare în ceea ce privește eșalonările la plată sunt îngrijorătoare. Practic, Pachetul 2 al Guvernului Bolojan elimină complet eșalonarea simplificată, iar pentru obținerea și/sau menținerea eșalonării clasice impune constituirea unei garanții personale din partea beneficiarului real (asociat/administrator). Ambele măsuri par foarte grave”, a explicat ea.

Măsurile propuse au mai multe efecte problematice. În primul rând, ele reduc drastic șansele ca un contribuabil cu datorii fiscale semnificative să se redreseze. În al doilea rând, obligă asociații și administratorii să răspundă solidar pentru obligațiile companiei, deși această măsură ar trebui aplicată doar excepțional, ca sancțiune în cazurile în care aceștia au contribuit direct sau indirect la acumularea datoriilor.

În al treilea rând, modificările nu iau în calcul posibilitatea erorilor ANAF în stabilirea sumelor datorate. Există numeroase situații în care, după ani de procese, debitele fiscale sunt anulate, iar pe întreaga durată a acestui proces contribuabilul rămâne într-o situație de incertitudine, dependent de mecanismul eșalonării.

Luisiana Dobrinescu a mai afirmat că eliminarea eșalonării simplificate și impunerea garanțiilor personale pentru eșalonările clasice vor descuraja antreprenorii, inclusiv companiile mari.

“Eliminarea eșalonării simplificate, utilizată la scară largă de către contribuabili și care a dus întotdeauna la încasări rapide pentru bugetul de stat (perioada fiind de maximum 12 luni), și introducerea obligației de garantare cu averea personală a eșalonărilor clasice vor descuraja orice antreprenor, inclusiv companiile mari”, a spus aceasta.

Potrivit avocatului, contribuabilul trebuie să aibă întotdeauna un Plan B, pentru a-și putea asuma și gestiona corect riscul de business. În țările nordice, debitele fiscale stabilite în urma inspecțiilor sunt chiar negociate cu autoritățile fiscale în faza de executare, astfel încât contribuabilul să poată supraviețui și să plătească cât mai mult din suma datorată.

Expertul subliniază că falimentul contribuabilului nu ajută pe nimeni: nu generează contribuții sociale, TVA sau achitarea arieratelor. Totodată, modificările aduse de Ministerul Finanțelor celor două tipuri de eșalonări, pentru a sancționa presupusele abuzuri, afectează și contribuabilii corecți. O legislație justă nu ar trebui să se bazeze pe prezumția de rea-credință sau pe ideea de hoție, chiar dacă există excepții care confirmă regula.