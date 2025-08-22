Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) se pregătește să restituie producătorilor de energie electrică 20% din sumele achitate de aceștia, aferente perioadei 1 septembrie 2022 – 31 martie 2025, reprezentând contribuția la Fondul de Tranziție Energetică.

Suprataxa a vizat veniturile suplimentare obținute de producători din vânzările angro realizate la prețuri mai mari de 450 lei/MWh, prag care a fost ulterior redus la 400 lei/MWh.

Conform prevederilor ordonanței de urgență, ANAF urmează să adopte săptămâna viitoare, prin ordin al președintelui instituției, Procedura de restituire a sumelor menționate. Proiectul acestei Proceduri a fost deja elaborat.

Procedura de restituire a contribuției la Fondul de Tranziție Energetică stabilește modul în care producătorii de energie electrică sau entitățile agregate pot solicita rambursarea diferențelor de sume plătite în baza art. 15 din OUG nr. 27/2022, pentru perioada 1 aprilie 2022 – 31 martie 2023, precum și pentru aplicarea procentului de 80% în perioada 1 septembrie 2022 – 31 martie 2025, potrivit Profit.ro.

Restituirea se adresează contribuabililor care:

au invocat excepția de neconstituționalitate ce a condus la Decizia CCR nr. 640/2024 și au plătit contribuția; au cauze pe rolul instanțelor privind restituirea sumelor; c) au obținut prin hotărâre judecătorească definitivă dreptul la restituire.

Pentru a solicita rambursarea, contribuabilii depun la organul fiscal central competent o cerere conform modelului prevăzut în Ordinul ANAF nr. 63/2017, însoțită de documentele doveditoare ale încadrării în situațiile menționate și de declarația-inventar a sumelor de restituit. Cererile se depun prin serviciul „Spațiu privat virtual” și includ contul bancar pentru virarea sumelor. Termenul de soluționare este de 45 de zile, cu posibilitatea prelungirii în anumite situații.

Organul fiscal verifică corectitudinea cererii, plata efectivă a contribuției, depunerea declarațiilor fiscale și eventualele obligații fiscale restante ale contribuabilului. În caz de neconcordanțe, contribuabilul este convocat pentru clarificări.

După verificări, se întocmește proces-verbal de punere de acord și, dacă nu există obligații restante, se emite Decizia de restituire a sumelor și dobânzilor aferente, acestea fiind virate din contul de venituri al bugetului de stat în contul indicat de contribuabil. În caz de obligații restante, sumele se compensează conform Codului de procedură fiscală.

Contribuabilii pot contesta decizia în termen de 45 de zile, iar cererea se poate depune până la termenul de prescripție de 5 ani. Dobânzile aferente sumei restituite se calculează conform legislației fiscale, iar documentele justificative se comunică și arhivează în evidența fiscală.

În noiembrie anul trecut, Curtea Constituțională a hotărât că aplicarea unei suprataxe de 100% asupra încasărilor obținute din vânzări la prețuri care depășesc pragurile stabilite este neconstituțională. Totodată, instanța a stabilit că autoritățile au dreptul să impună în mod legitim o suprataxă mai mare de 50%.

Motivarea deciziei Curții Constituționale a fost făcută publică abia în luna iunie a acestui an. În aceeași perioadă, Guvernul a adoptat o ordonanță de urgență prin care a decis reducerea retroactivă a contribuției la Fondul de Tranziție Energetică de la 100% la 80% din veniturile suplimentare realizate de producători, precum și restituirea diferenței achitate, pentru intervalul septembrie 2022 – martie 2025 inclusiv.