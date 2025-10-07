Președintele ANAF, Adrian Nicușor Nica, a transmis că a fost decisă monitorizarea tuturor angajaților, cu accent pe cei care au atribuții directe în colectarea taxelor și în activitatea de control.

El a subliniat că evaluarea vizează performanța profesională, dar și prevenirea abaterilor etice. Potrivit acestuia, comportamentul profesional corect și performanța nu reprezintă aspecte negociabile, ci obligații de serviciu.

„Am dispus monitorizarea tuturor angajaților, în special a celor cu activități esențiale în domeniul controlului fiscal și al colectării, fiind vizate atât eficiența profesională, cât și prevenirea faptelor de corupție și de încălcare a integrității profesionale. Comportamentul profesional etic și performanța sunt obligatorii și nu sunt negociabile”, a declarat președintele ANAF, Adrian Nicușor Nica.

Demersul face parte din planul strategic al instituției pentru perioada 2025–2028, care prevede eficientizarea activității și reducerea costurilor de funcționare. În acest context, nouă funcționari publici au fost relocați temporar între diferite structuri, pentru a fi evaluați în noile posturi.

Reprezentanții ANAF au explicat că relocarea a fost dispusă în urma identificării unor zone unde lipsea performanța și existau riscuri privind integritatea activității.

Activitatea celor mutați va fi urmărită atent din perspectiva eficienței și eticii profesionale, pentru a permite o evaluare obiectivă a rezultatelor.

Procesul de monitorizare continuă deciziile luate în luna iulie, când conducerea Direcției Generale Antifraudă Fiscală a fost schimbată, iar 30 de funcționari publici au fost înlocuiți. Măsurile fac parte dintr-o strategie mai amplă prin care ANAF urmărește să consolideze controlul intern și să limiteze posibilele derapaje de integritate.

Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a menționat că au fost primite informări privind probleme de integritate în rândul unor inspectori fiscali și că este necesară testarea acestora.

El a adăugat că funcționarii care efectuează controale ar trebui să fie dotați cu camere video, care să înregistreze activitatea din teren, pentru a asigura transparența procesului de verificare.

Ministrul a discutat aceste aspecte cu noua conducere a ANAF, subliniind că scopul principal este combaterea evaziunii fiscale și creșterea gradului de colectare a taxelor, în paralel cu o evaluare strictă a propriei instituții.